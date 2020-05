Hääletus algas! Uhkele auhinnale nomineeritud Kontaveit: uudis oli mulle suureks üllatuseks

Fed Cupi Heart Award on auhind, millega tunnustatakse mängijaid, kes on esindanud oma riiki silmapaistvalt ja näidanud pühendumist naiskonnale Fed Cupi ajal ajal. Auhinda antakse välja 11. korda. Kontaveit nimetati kandidaadiks, sest võitis tänavu kõik üksikmängud, sealhulgas alistas ta maailma viienda reketi Elina Svitolina.

Ameerikast on nomineeritud mehhiklanna Fernanda Contreras Gomez ja paraguailanna Veronica Cepede Royg ning Aasia-Okeaania tsoonist Sania Mirza Indiast ja Priska Madelyn Nugroho Indoneesiast. Nimekirjas on juba Aliaksandra Sasnovitš, Leylah Annie Fernandezi, Carla Suarez Navarro ja Anastasija Sevastova, kes veel tänavu mängivad Fed Cupi Maailmaliiga kvalifikatsiooniturniiril.

“Uudis oli mulle suur üllatus. Olen sellest auhinnast palju kuulnud, aga pole nomineerimise peale enne kordagi mõelnud,” kommenteeris Kontaveit. “Mul on väga hea meel, et mind on nende kuue mängija hulka välja valitud.”

Auhinna võitjad selgitatakse välja veebifännide hääletusel. Hääletamine algab homme 1. mail hommikul ja kestab nädal aega. Võitja teatatakse 11. mail. Auhinnaga kaasneb tšekk, mis annetatakse valitud heategevusorganisatsioonile. Kellele Kontaveit raha annetaks, ei oska ta veel öelda. “Abivajajaid on palju. Tahaksin selle otsuse enne hoolikalt läbi mõelda,” täpsustas ta.

Hääletada saab SIIT!