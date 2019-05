FRENCH OPENI PÄEVIK | Karmid turvameetmed, Federeri maania ja Kanepi head šansid

Turvalisus

Esimese kuue turniiril veedetud päevaga on selgeks saanud, et Pariisi kõige turvatum ala on hetkel Roland Garrosi tennisekeskus. Relvastatud politseinikud on nähtavad ka kesklinnas Triumfikaare, Eiffeli torni ja muude vaatamisväärsuste juures, kuid kõige põhjalikuma läbiotsimise peavad inimesed ära kannatama just siin. Valgetes kinnastes turvatöötajad katsuvad turniirialale sisenejad millimeetri täpsusega üle, piiluvad selja- ja käekottidesse ning küsivad isegi nende jaoks ilmselgelt võõra objekti, diktofoni kohta, ega see juhuslikult pauku ei tee.

Esimesel päeval arvasin, et sattusin lihtsalt huvitavate hobidega härrasmehe otsa, kelle läbiotsimisstiil hakkas juba massaaži mõõtmeid võtma, aga varsti oli selge, et nii see peabki olema.

Tegelikult on aias seespool turvaline olla küll. Metroos juhtusin ühel päeval pealt nägema röövimiskatset. Täiesti tavalise linnakodaniku moega noormees sai näpud taha ühe pingilistuja telefonile. Telefon kukkus aga maha, sest selle omanikul olid ka kõrvaklapid peas, ning pätt pani napilt enne rongiuste sulgumist punuma. Jalg jäi veel valusalt paariks-kolmeks sekundiks ukse vahele, aga pääses puhtalt. Võttis kõhedaks küll, kui kiiresti võib teoreetiliselt oma kallist nutifonist ilma jääda...

Federeri hullus

Leia pildilt Roger Federer! Foto: EPA/Scanpix



Sellest, kas läheduses on mõni Roger Federer või mitte, saab väga lihtsalt aru. Kui kuskil ootab, telefonid laskevalmis, trobikond ärevil nägudega fänne - kusjuures nii lapsi kui ka eakaid inimesi -, võib 98%-lise kindlusega öelda, et nad ootavad Federeri.