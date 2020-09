French Openi naismängija puutus kokku viirusekandjaga ja võeti paarismänguturniirilt maha

"Roland-Garrosi turniiri korraldajad teatavad, et naispaarismängija on kuulutatud "lähikontaktseks", kuna positiivse koroonaproovi andis tema treener," seisab pressiteates.

"Turniiri tervise ja turvalisuse protokolli järgides on selle mängija paarismängutiim tabelist maha võetud."

Alates 17. septembrist on French Openi korraldajad läbi viinud umbes 1900 koroonatesti.

Eesti esireket Anett Kontaveit ütles pärast üksikmängu avaringi kaotust prantslannale Caroline Garciale, et pole kindel, kas saab õlavigastuse pärast paarismänguturniiril osaleda. Seal pidanuks tema paariliseks olema venelanna Darja Kasatkina, kes alustab üksikmänguturniiri täna.

Twitteris spekuleeritakse, et too "lähikontaktne" võis olla ka Kontaveit.

Lisaks Kontaveidile ja Kasatkinale on paarismängu tabelist maha võetud ka Aleksandra Krunic - Lidzija Marozava ning Svetlana Kuznetsova - Kiki Bertens. Venelanna Kuznetsova kaotas eile samuti üksikmängu avaringis, hollandlanna Bertens mängib homme teises ringis Sara Erraniga. Serblanna Krunic ja valgevenelanna Marozava üksikmängus end üles ei andnudki, mistõttu on tõenäolisem, et "lähikontaktne paarismängija", kellele pressiteates viidatakse, tuleb just sellest paarist.

