FOTOD | Tubli töö! Kontaveit alustas Australian Openit rasketes oludes kindla võiduga

Anett Kontaveit - Astra Sharma

Sorribes Tormo ja Kudermetova matšis on setid viigis 1:1. Kudermetova võitis esimese 6:2 ja Sorribes Tormo teise 6:1.

Tänane Eesti Päevaleht räägib Kaia Kanepi Fed Cupi koondisse kutsumise tagamaadest: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/soorumaa-toi-kanepi-ja-tenniseliidu-teineteisele-lahemale?id=88709325

Kikers: Sharmantne võit!! Vägev!!

Tehtud! Kontaveit võidab kohtumise 6:0, 6:2!

15:40 Kontaveidil kaks murde- ja matšpalli.

15:30 Sharma lööb auti. Kontaveidil veel vaid kahte punkti vaja.

Sharma servigeimis seis 15:15.

5-2 Kontaveit hoiab raskustega oma servi ja on matšivõidust ühe geimi kaugusel!

A:40 Teine hea serv järjest. Kontaveit hetkeks ohutsoonist väljas.

40:40 Kontaveidilt hea serv, Sharma tõrje audis.

40:A Kontaveit lööb auti, Sharma saab selles geimis juba teise murdepalli.

40:40 Kontaveidi eeskäelöök maandub samuti audis.

A:40 Sharma lööb palli taevasse ja auti.

40:40 Järjekordne eeskäe äralöök viigistab seisu.

30:40 Kontaveit lööb võrku ja kingib Sharmale murdepalli.

30:30 Kontaveit viigistab järjekordse eeskäe äralöögiga.

15:30 Ilus eeskäe äralöök Anetilt.

Kontaveit jääb oma servigeimis 0:30 taha.

4-2 Sharma hoiab teises setis esimest korda oma pallingut.

40:15 Aneti tugevad löögid sunnivad Sharma eksima.

Sharma on oma pallingugeimi läinud kindlalt 40:0 juhtima.

Samal ajal on Veronika Kudermetova võitnud Sara Sorribes Tormo vastu avaseti 6:2. Sellest paarist tuleb Kontaveidile või Sharmale järgmine vastane.

Delfile raporteeritakse kohapealt, et tribüünil on umbes 20 eestlast.

4-1 Kontaveit tungib võrku ja lõpetab geimi kerge äralöögiga.

40:30 Sharma tõrje lendab kõrge kaarega auti.

30:30 Kontaveidi tagakäelöök maandub sügaval audis.

30:15 Kontaveit läheb ilusa serviga oma pallingugeimi juhtima.

15:15 Sharma lööb auti.

0:15 Kontaveit jääb enda servigeimis kaotusseisu.

3-1 Kontaveit lõpetab geimi ilusa eeskäe äralöögiga ja laseb huulilt lendu ühe valju "Kamooni"!

40:A Sharma lööb napilt auti ja kingib Kontaveidile murdepalli.

40:40 Kontaveit tungib võrku ja sunnib Sharma lõpuks eksima.

40:30 Sharma jätkab pommitamist, kuni Kontaveit eeskäelöögil eksib ja võrku lööb.

30:30 Sharma lööb auti.

30:15 Sharma võidab punkti eeskäe äralöögiga (122 km/h).

15:15 Sharma tugev eeskäelöök kukub napilt auti.

15:0 Sharma on hakanud samuti tugevamalt lööma ja sunnib Kontaveidi eksima.

2-1 Kontaveit lõpetab geimi eeskäe äralöögiga.

40:0 Kontaveit lööb tagakäe äralöögi.

Kontaveit läheb oma servigeimi 30:0 juhtima.

1-1 Kontaveit murrab vastu. Geim kestis pea 6 minutit.

40:A Sharma lööb auti, Kontaveidil neljas murdepall.

40:40 Sharma üllatab Anetti ilusa äralöögiga vastu liikumist.

40:A Kontaveidil selles geimis juba kolmas murdepall.

40:40 Kontaveit lööb eeskäelt võrku. Tasamäng.

40:A Sharma lööb auti, Kontaveidil veel üks murdevõimalus.

40:40 Sharmalt hea serv, Kontaveit tõrjub võrku.

30:40 Sharma lööb võrku ja kingib Kontaveidile murdepalli.

Kikers: Tundub , et paus rikkus pisut Kontaveidi head rütmi.

30:30 Sharma lööb auti ja geimi seis viigis.

30:15 Sharma lööb auti. Mõlemad päästsid ühe väga raske palli.

30:0 Kontaveit ei taba korralikult palli ja lööb kaugele auti.

15:0 Sharma alustab oma pallingugeimi ilusti, Kontaveit tõrjub auti.

0-1 Sharma alustab teist setti üllatuslikult servimurdega. Publik juubeldab kõvasti.

0:40 Sharmal on Kontaveidi pallingul kasutada kolm murdepalli.

Sharma võidab teise seti esimese punkti ja rahvas juubeldab, nagu oleks ta juba seti võitnud.

Sharma jõuab väljakule tagasi ja mäng võib jätkuda.

Sharma on võtnud pausi ja Aneti üksinda väljakule jätnud. Kontaveidi selja taga paistavad sini-must-valgete lipukestega eestlased.

Esimese seti statistika. Kontaveit (tema numbrid paremal pool) võitis selle vaid 20 minutiga.

6-0 Kontaveit võidab esimese seti nulliga!

15:40 Sharma lööb võrku ja kingib Anetile kaks settpalli.

15:30 Lõikelöökide vahetuses ei jõua Sharma nüüd õigel ajal pallile järele.

15:15 Kontaveit ei tule tuulega toime ning pall ei jõua võrgunigi.

0:15 Kontaveit asub Sharma servigeimis juhtima.

5-0 Kontaveit lõpetab geimi ilusa serviga. Väga suurt aplausi Aneti punktivõidud täismaja tribüünil välja ei teeni, Sharma üksikud õnnestumised võetakse palju soojemalt vastu.

40:15 Ilm on nii tuuline, et võtab Kontaveidil pärast ebaõnnestunud servi suu muigele, aga teine palling teeb oma töö ära.

30:15 Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus.

30:0 Kontaveit on oma servigeimi kindlalt alustanud.

4-0 Kontaveit murrab Sharma servi juba teist korda.

30:40 Kontaveidi teravale eeskäe äralöögile pole Sharmal midagi vastu panna. Murdepall.

30:30 Sharma meelitab Kontaveidi võrku ja lajatab tagantkäelöögi temast mööda.

15:30 Teine topeltviga otsa.

15:15 Sharma teeb topeltvea.

Kikers: Ilus algus. Anett domineerib ilusti mängu ja Sharmal suuri võimalusi pole. Peaasi et enda vigu nüüd palju sisse ei hakka tulema.

15:0 Sharma alustab oma pallingugeimi hea serviga, mille Kontaveit auti tõrjub.

Kikers: Tundub, et Sarma on natukene ehmunud Kontaveidi tugevast algusest..

3-0 Kontaveit hoiab oma servi, aga esimest korda sai ka austraallanna vastase pallingul korralikult vastu.

40:30 Kontaveidi tugevad löögid sunnivad Sharma eksima.

Anett viigistab hea serviga 30:30.

Kontaveit jääb oma servil 15:30 taha.

2-0 Astra lõpetab oma servigeimi topeltveaga. Kõik hästi!

Kikers: Esimene geim tuli meeldivalt lihtsalt. Niinoodi edasi ja saame ilusti tuttu minna

15:40 Astra eeskäe lihtviga kingib Kontaveidile kaks murdepalli.

Anett pääseb vastase pallingul 30:15 juhtima.

1-0 Väga kindel algus. Sharma ei võitnud punktigi.

40:0 Kontaveit lööb juba mängu esimese ässa.

"Hea, Anett" karjutakse mängu esimese punkti võitnud Kontaveidile tribüünilt.

Soojendus läbi. Mäng võib alata!

Parema jala tagareis on Anetil täna vaid ühe teibiga üle tõmmatud, mitte enam nii kinni mätsitud nagu paar päeva tagasi treeningul võis näha.

Kontaveit võitis loosi ja alustab servimist.

Tere varahommikut! Mängijad on väljakul ja alustavad loosimisprotsessi.

Paarismänguturniiri Kontaveit homme veel ei alusta. Vähemalt nii palju teda säästeti.

Kontaveidi ja Sharma kohtumine lükati homme 8. väljaku esimeseks mänguks ehk äratuskellad kella 2 peale!

Kontaveit peaks homme alustama ka paarismänguturniiri, kus tema partneriks on Luksemburgi tennisist Mandy Minella ja vastasteks venelanna Anna Blinkova ja hiinlanna Yafan Wang.

Kurvad uudised: mäng lükati homseks. Täna lihtsalt ei jõuta enam pidada. https://twitter.com/lobwinners/status/1219528469832290304

Kahel väljakul näiteks on käimas juba päeva eelviimane kohtumine.

10-11 vahel Kontaveidi-Sharma mäng kindlasti ei hakka. Teised mängud on nii palju veninud, et 8. väljakul on algamas alles päeva neljas kohtumine. Süüdi on selles Aljaz Bedene ja James Duckworth, kes pidasid 3.56 kestnud maratonmatši. Lootust on, et kui mõnel väljakul varem mängud ära lõppevad, tõstetakse meie mäng ümber, aga kui mitte, siis pakub Flashscore praegu mängu algusajaks alles 13.25.