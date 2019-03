FOTOD | Kontaveit võitis haarava lahingu Tomljanovici vastu ja pääses Miami Openil neljandasse ringi!

Anett Kontaveit - Ajla Tomljanovic

Gunnar Leheste: Kontaveidi kommentaar Delfile ja Eesti Päevalehele: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-emotsionaalsest-voidust-super-hea-meel-ja-suur-kergendus?id=85692871

Gunnar Leheste: Kogu mängu statistika:

Gunnar Leheste: Kontaveidi välkintervjuu väljakul: "Ei oska öelda, mis selle mängu murdepunkt võis olla. See oli nii tasavägine, kõik need kolm setti. Pidin võitlema väga kõvasti, et siit läbi tulla. Järgmisele matšile pole veel mõelnud, teen seda ilmselt homme."

Gunnar Leheste: SEE ON KÄES! 7:4 kiires lõppmängus Anetile.

Gunnar Leheste: 6:4 Matšpall Anetil.

Gunnar Leheste: 5:4

Gunnar Leheste: 5:3

Gunnar Leheste: Topeltvea järel punkt Tomljanovicile - 4:2. Sellele järgneb kohe ka 5:2.

Gunnar Leheste: 4:1 kiires lõppmängus Anetile.

Gunnar Leheste: Kolm esimest punkti kiires lõppmängus Kontaveidile!

Gunnar Leheste: 6-6 Tomljanovic kasutas ära kolmanda murdepalli ja viis otsustava seti kiiresse lõppmängu.

Gunnar Leheste: Veel üks ilus punkt kolmanda seti viiendast geimist: https://twitter.com/WTA/status/1109648682469593088

Gunnar Leheste: 6-5 Teine murdepall ja seda ei jäta Kontaveit kasutamata! Ilus tagakäe äralöök.

Gunnar Leheste: Kontaveit jõuab põneva pallivahetuse tulemusena murdepallini, aga Tomljanovic päästab selle tänu Aneti tõrjeveale.

Gunnar Leheste: 5-5 Servimurre on paraku tõsiasi. Murded selles setis viigis.

Gunnar Leheste: Kontaveit päästab selle murdepalli, aga Tomljanovic saab ühe veel...

Gunnar Leheste: Tomljanovic pääseb murdepallini.

Gunnar Leheste: 5-4 Tomljanovic hoidis oma servi, Kontaveit sai ühe punkti kätte.

Gunnar Leheste: 5-3 Kontaveidilt tasavägise geimi lõpetuseks kaks võimsat servi. Ühte geimi veel vaja...

Gunnar Leheste: Nigel Sears Kontaveidile: "Pane ta töötama! See on sulle täna edu toonud ja seda pead jätkama! Ole agressiivne! Sinu pikad punktid seti alguses olid imelised. Püsi mängus ja jätka võitlemist!"

Gunnar Leheste: 4-3 Tomljanovic hoiab oma pallingut nulliga. Kontaveit kutsub täna kolmandat korda treeneri väljakule.

Gunnar Leheste: 4-2 Lihtne geimivõit Kontaveidile. Kaks geimi veel matši võiduks vaja kätte saada.

Gunnar Leheste: Üks põnev punkt varasemast: https://twitter.com/AnalyticaGlobal/status/1109646147562455040

Gunnar Leheste: Tomljanovici isa/treener käis vahepeal väljakul. Kuulda oli vaid horvaadi keelt.

Gunnar Leheste: 3-2 Tomljanovici kuues serviäss viis ta kolmanda seti viiendas geimis 40:30 ette. Anett oli 15:30 ees, aga austraallanna suutis oma pallingut hoida.

Gunnar Leheste: 3-1 Kontaveit võidab kolmanda geimi järjest!

Gunnar Leheste: 2-1 Pärast reketi lõhkumist võitis Tomljanovic kaks punkti, aga Kontaveit tegi siiski otsustava seti esimese servimurde!

Gunnar Leheste: Tomljanovic loobib reketit, kui jääb oma pallingul Kontaveidi vastu 0:40 taha. Kohtunik teeb hoiatuse. Reket vajab vahetamist.

Gunnar Leheste: 1-1 Kontaveit võidab mängu pikima punkti ja tasavägise geimi. Emotsionaalselt väga vajalik!

Gunnar Leheste: 0-1 Kolmanda seti esimene geim, Tomljanovic hoiab oma servi. Kontaveit jõudis 40:40-ni.

Gunnar Leheste: Tomljanovic võidab teise seti 6:2. Mängu saatuse otsustab kolmas otsustav sett.

Gunnar Leheste: Siis võib geoblock peal olla. Midagi pole teha, teinekord on sellised tingimused lihtsalt...

Mihke: Floridas

Gunnar Leheste: Proovi lehele refresh teha. Kui Eestis oled, peaks ikka toimima.

Mihkel: Miks Delfi live video ei toimi?

Gunnar Leheste: 2-5 Anett saab vastase servil vaid ühe punkti kätte. Tomljanovic ühe geimi kaugusel teise seti võidust.

Gunnar Leheste: 2-4 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga ja lõpetab geimi esimese ässaga!

Gunnar Leheste: Hämmastav, kui palju infot treener Sears jõuab Anetile selle lühikese ajaga edastada. Kontaveit kutsus ta 1:4 kaotusseisust väljakule. Sai suunised mängu rohkem varieerida ja pidevalt survet avaldada. Anett ei öelnud midagi vastu, seekord ainult kuulas tähelepanelikult. Näis, kuidas edasi läheb...

Gunnar Leheste: 1-4 Tomljanovic läks geimi 40:0 juhtima, kuid Anett võttis 40:40 järgi. Horvaatias sündinud australlanna päästis seejärel kaks murdepalli ja võitis oma pallingugeimi.

Gunnar Leheste: 1-3 Tomljanovic murrab. Kontaveit tegi selles geimis oma päeva teise topeltvea. Tomljanovic on kokku löönud 4 ässa ja teinud ühe topeltvea.

Gunnar Leheste: 1-2 Õhtu kolmas serviäss viis Tomljanovici 40:15 ette. Geimi lõpetas Aneti lihtviga.

Gunnar Leheste: 1-1 Teise seti esimese geimi võitis Tomljanovic nulliga, teine kuulus Kontaveidile (WTA 40. number sai kätte ühe punkti). Nõnda lõppes esimene sett: https://twitter.com/WTA/status/1109632893079322624

Gunnar Leheste: ESIMENE KÄES! Kiire lõppmängu võidab Kontaveit! Tie-break algas vastastikuste minibrake'idega. Esimesed punktid võitis Kontaveit servijana, kui läks 3:1 ja 4:1 ette. Pooltevahetusele mindi 4:2-lt. 6:3 peal oli Kontaveidi kasutada kolm settpalli, millest vaja läks vaid ühte!

Gunnar Leheste: 6-6 Tomljanovic viis avaseti kiiresse lõppmängu. Igati õiglane tulemus.

Gunnar Leheste: "Kes iganes selle seti kaotab, tunneb end vist päris näruselt, sest nad mõlemad mängivad väga hästi" - nii arvavad rahvusvahelise telepildi kommentaatorid.

Gunnar Leheste: 6-5 Kontaveit võidab teise geimi järjest, seekord nulliga!

Gunnar Leheste: 5-5 Kontaveidil kolmest murdepallist kolm realiseeritud! Geimid tasa.

Gunnar Leheste: 4-5 Tomljanovic läks 15:40 ette ja Kontaveit tegi topeltvea. Austraallanna murdis ja on setivõidust geimi kaugusel.

Gunnar Leheste: 4-4 Kontaveit murrab täna teist korda! Viik majas. Kahest murdepallist on realiseerinud kaks, Tomljanovic 4-st 2.

Gunnar Leheste: "Servi vähem tema tagakäele. See on tasavägine sett. Sa alustasid väga hästi," rõhutab treener Nigel Sears, kelle Kontaveit pärast 3:4 taha jäämist väljakule kutsus.

Gunnar Leheste: 3-4 Teise murdepalli kasutab Tomljanovic ära ja võidab seega kolmanda geimi järjest.

Gunnar Leheste: 3-3 30:30 peal tegi Kontaveit esimese topeltvea ja kinkis Ajlale murdepalli, mille ta ka kohe õnneks päästis. Tomljanovic kaotas teise kotkasilma challenge'i.

Gunnar Leheste: 3-3 Tomljanovic hoiab oma servi, aga sugugi mitte kergelt. Anett päästis nii mõnegi geimpalli. Täpsemalt kolm. https://twitter.com/WTA/status/1109624254989889537

Gunnar Leheste: Peaks nägema.

John: Ega valismaalt mangu n2e?

Gunnar Leheste: Esimese servi pealt on Tomljanovic seni pea kõik punktid võitnud (7/8 ehk 88%). A:40 hetkel austraallannale.

Gunnar Leheste: 3-2 Tomljanovic murrab ning võib järgmise geimiga viigistada, kui enda pallingut hoiab. Haaravat ja kõrgetasemelist tennist on seni pakutud.

Gunnar Leheste: https://twitter.com/WTA/status/1109621862273695744

Gunnar Leheste: Kontaveidil on fänne ka mujalt kui ainult Eestist. https://twitter.com/footfaulttennis/status/1109619607797727232

Gunnar Leheste: 3-1 Kontaveit murrab! Tomljanovic läks küll 15:0 ette, aga eestlanna sundis ta seejärel eksima.

Gunnar Leheste: 2-1 Kontaveit läks 40:0 ette, aga Tomljanovici võimsad tõrjed sundisid ta kaks korda eksima. Järgmisel punktil võttis Kontaveit initsiatiivi enda kätte ja lahendas geimi äralöögiga.

Gunnar Leheste: 1-1 Tomljanovic näitab võimsat servi ning hoiab samuti oma pallingut.

Gunnar Leheste: 1-0 Kontaveit võidab avageimi kindlalt. 30:15 peal oli ainuke pingeline punkt. Selle ta Tomljanovici lihtveast võitis ning rohkem probleeme ei tekkinud.

Gunnar Leheste: Delfi TV ülekanne on alanud. Kommentaator on endiselt Michel Lehtmets.

Gunnar Leheste: Tsitsipas võitis matši 7:6, 6:1. Oleme nüüd Kontaveidi ja Tomljanovici matši ootuses. Ilmselt umbes 2.45 see algab.

Gunnar Leheste: Tsitsipas juhib nüüd teises setis McDonaldi vastu 3:0. Tuletame meelde, et pärast neid on väljak Kontaveidi ja Tomljanovici päralt.

Gunnar Leheste: Roger Federer (ATP 5.) vajas 2 tundi ja 11 minutit, et saada teises ringis jagu moldovlasest Radu Albotist (ATP 46.) kolmes setis 4:6, 7:5, 6:3. Kolmandas on šveitslase vastaseks Stanislas Wawrinka konkurentsist lülitanud 27-aastane serblane Filip Krajinovic (ATP 103.).

Gunnar Leheste: Tsitsipas võttis lõpuks oma. 7:6 (4) skooriga esimene sett maailma 10. reketile. Meie seisukohast vaadatuna võiks ju teine sett pisut ühepoolsem tulla. McDonald on ATP 60. number.

Gunnar Leheste: Sõnumeid Kreeka-USA maavõistluselt. Tsitsipas tuli välja 2:4 kaotusseisust, esimene sett lahendatakse hetkel kiires lõppmängus.

Gunnar Leheste: Teises ringis kukutas Tomljanovic konkurentsist maailma 9. reketi Arina Sabalenka. Mõlemad lõid 2 serviässa ja tegid 5 topeltviga, kuid Tomljanovic võitis 88 % esimese servi punktidest (Sabalenka 56%). https://twitter.com/WTA/status/1109129193437036544

Gunnar Leheste: Kaheksandikfinaalis ehk neljandas ringis kohtub Kontaveidi-Tomljanovici matši võitja kas Angelique Kerberi või viimase aja komeedi Bianca Andreescuga, kes peaksid peaväljakul heitlust alustama kell 3.30. Tegemist on Indian Wellsi finaal kordusega. Selle võitis Andreescu mäletatavasti 6:4, 3:6, 6:4.

Gunnar Leheste: Uudiseid teistelt väljakutelt.Maailma esireket Naomi Osaka kaotas 33-aastasele Taiwani veteranile Su-wei Hsiehile 6:4, 6:7 (4), 3:6. Samal ajal, kui see mäng toimus, võttis end turniirilt maha Miami Openi kaheksakordne võitja Serena Williams, põhjuseks põlvevigastus. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1109545407242256385

Gunnar Leheste: Tere varahommikut kõigile! Paraku ei näi Kontaveidi ja Tomljanovici kohtumine niipea hakkavat, sest samal väljakul mängivad veel Stefanos Tsitsipas (8. asetus) ja Mackenzie McDonald. Viimane pääses just esimeses setis servimurdega 2:1 juhtima. Alati on oht olemas, et Kreeka-USA duell saab enneaegse lõpu, aga hetkeseisuga näiteks Flashscore Kontaveidi matši algusaega enne kella 2.30 ei usu. Jälgigem mängu...