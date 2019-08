FOTOD JA VIDEO | Kontaveit pääses kolmesetilise lahingu järel US Openi kolmandasse ringi, Kanepi langes

Anett Kontaveit - Ajla Tomljanović; Kaia Kanepi - Donna Vekić

Tänase ülekande lõpetame uudisga, et austraallane Thanasi Kokkinakis loobus vigastuse tõttu teise ringi mängust Rafael Nadaliga.

Kanepi lööb auti ja kohtunik kuulutab: "Game, set and match for Vekic!" 5:7, 3:6.

30:40 Matšpall.

30:30 Teine väga ilus punkt Vekicilt järjest. Lõppes tagakäe äralöögiga üsna võimatust positsioonist.

30:15 Vekic on väga agressiivne ja sunnib Kanepi eksima.

30:0 Vekic lööb auti.

15:0 Kaia alustab ellujäämisgeimi edukalt.

3-5 Vekic hoiab oma servi ja on lähedal matšivõidule.

3-4 Kanepi hoiab servi. Selle geimiga näitas Kaia, et tahtejõud on endiselt alles. Mõne varasema geimi puhul võis selles hetkeks kahelda.

40:30 Järjekordne eeskäe äralöök Kanepilt.

30:30 Võimas eeskäe äralöök aitab Kaial viigistada.

Kanepi lõikab võrku tungimisega näppu ja jääb oma servil 15:30 taha.

2-4 Vekic võidab raske servigeimi. Kaial oli murdevõimalusi, aga ei kasutanud ära.

Kalle Kaljula: Väljak jääb neiudele väikseks :))) mõlemad mängisid tagajoonest nii kaugel et pildist kadusid ära :)))

A:40 Vekicilt serviäss. Tema teine. Kaial on kirjas kolm ässa.

40:40 Vekic ei anna alla. Lasi äralöögi järel korraliku "kamooni" valla.

40:A Vekic lõpetas pika pallivahetuse löögiga võrku. Veel üks murdepall Kaial.

40:40 Päästab tänu heale servile ka teise.

30:40 Esimese murdepalli Vekic päästab.

15:40 Kanepil on Vekici pallingul kaks murdepalli.

2-3 Kanepi kingib samuti oma servil vastasele vaid ühe punkti.

1-3 Vekic hoidis oma servi kindlalt.

Jelena Ostapenko alistas teises ringis Alison Riske'i 6:4, 6:3. Läti esinumber Anastassija Sevastova sai varem jagu poolatarist Iga Swiatekist 3:6, 6:1, 6:3.

Kanepi on teinud 27 lihtviga, Vekic 24. Horvaatlanna servigeimis hetkel seis 30:15.

1-2 Kanepi loovutas teises setis esimest korda oma pallingu. Esimene murdepall oli juba 15:40 peal, teise realiseeris horvaatlanna ära.

Cornet lõpetas matši topeltveaga. Bencicnile 6:4, 1:6, 6:2 võit. Laupäeval näeme kolmandas ringis seega Kontaveiti ja Bencicit!

Eurosport 1 näitab Kontaveidi võimalike järgmiste vastaste Cornet ja Bencici kolmanda seti lõppu. Bencicil 5:2 ja 40:30 seisul murdepall.

Kaunis pilt loojuvast päikesest Kanepi ja Vekici mängu taustal. Foto: AFP/Scanpix

1-1 Vekic hoiab oma servi ka suhteliselt kindlalt.

Vekici servil seis 40:15.

1-0 Teise seti esimene geim kuulub Kanepile kuivalt.

Vekic näitab head võrgumängu ja võidab avaseti 7:5.

40:15 Kaia lööb auti. Vekicil kaks settpalli.

5-6 Vekic jooksis väga osavalt võrku ja Kaial ei jäänud enam midagi teha. Järgmise punktiga vormistas geimivõidu.

40:A Veel üks murdepall Vekicile.

40:40 Õnneks eksib ka Vekic.

40:40 Kanepi viigistab ässaga! Ässad Kaia kasuks 2:1.

40:A Kanepi eeskäelöök läheb pikaks, Vekicil murdepall.

40:40 Jälle läks mööda joont lööma ja napilt audis ka.

40:30 Vekici tõrje pikalt audis.

30:30

30:15 Kanepil pole täna piki joont ründamised õnnestunud. Seegi lõpetas võrgus.

Kanepi läheb oma servigeimi kiirelt 30:0 juhtima.

5-5 Vekic hoiab oma servi.

A:40 Vekicil geimpall.

Kanepi lööb auti, aga ise ei usu. Challengeid enam pole. Tasamäng 40:40.

30:40 Kanepil murdepall.

Peaväljakult lahkub kaotajana neljas asetus Simona Halep, kes lasi end üllatada ameeriklannal Taylor Townsendil. 2:6, 6:3, 7:6.

15:15 Kanepi eeskäelöök läheb pikaks.

Kanepi võidab Vekici servigeimi esimese punkti.

Kalle Kaljula: Uskumatu mäng nagu ameerika mäed üles alla, mõlemalt väga palju lihtvigu

5-4 Vekic kahtles jälle joonekohtuniku otsuses. Challenge näitas, et Kanepi äralöök oli täpselt keset joont. Kummalgi pole enam avasetis challengeid järel. Järgmise punktiga vormistas Kanepi geimivõidu.

Kanepi jäi korraks 15:30 taha, aga võimas eeskäe äralöök aitab viigistada.

4-4 Pikk pallivahetus lõpeb Vekici audiga ja Kaia servimurdega. Kanepi võitles hästi ja püsis mängus! Horvaatlanna on väga pettunud.

30:40 Kanepi murdepall.

30:30 Vekic lööb võrku ja laiutab jälle käsi.

30:15 Vekicilt eeskäe äralöök, Kaia liikus hoopis teises suunas.

Vekici servigeimis on seis 15:15.

3-4 Vekic murrab Kanepi pallingu tagakäe äralöögiga.

30:40 Kanepi lööb võrku ja murdepall Vekicile.

Kanepi viigistas Vekici servigeimi 30:30 ilusa eeskäe äralöögiga vastasest mööda. Vekic seisis parasjagu võrgus.

3-3 Kanepi seadis joonekohtuniku otsuse taas kahtluse alla ja kaotas oma kolmandagi challenge'i. Vekic lõpetas seega servigeimi äralöögiga. Foto: AFP/Scanpix

Võimas eeskäe äralöök toob Vekicile järjekordse geimpalli.

40:40. Kolmas tasamäng selles geimis.

A:40 Vekici serviäss.

Vekic kaotas kotkasilma challenge'i. Kanepi löök riivas joone ära.

A:40 Kanepi lööb tõrjelt auti. Vekici geimpall. Tribüünilt kostab "kamoon Kaia"

Kanepi lööb auti ja Vekic viigistab 40:40.

30:40 Kanepi lööb võrku, üks murdepall veel järel.

15:40 Vekici eeskäelöök võrgus, Kaial kaks murdepalli.

15:30 Kanepi läheb vastase pallingul juhtima.

Vekic läks oma servigeimi juhtima, aga teises punktis pani Kanepi ta hea surve alla. 15:15.

3-2 Vekic murrab Kanepi pallingu kohe vastu.

40:A Veel üks murdepall Vekicile.

40:40 Kanepi päästab ka selle. Vekic lõi võrku.

40:A Vekicil kolmas murdepall.

40:40 Kaia läks tagakäe äralöögile piki joont, aga eksis.

Kanepi tungib võrgu poole ja rünnak toob edu. A:40 geimpall.

Vekic lõikab võrku tungimisega näppu. Jälle 40:40.

40:A Kanepi lööb võrku ja kingib Vekicile veel ühe murdevõimaluse.

Kalle Kaljula: Vekicil oli ka põhjust reketit peksta. Kaia oli väljakust täitsa välja mängitud kui Vekic lõi uskumatu plönni auti :)))

40:40 Vekici eeskäelöök läheb pikaks ja mäng tasa.

30:40 Kanepi kaotas just ka teise kotkasilma võimaluse, üks on veel järel. Vekici äralöök jäi imekombel joone peale. Tuul keerutab korralikult.

Vekic viigistab 30:30.

30:15 Punkt Vekicile, Kanepi üritas veel taganemise pealt ülepealööki, aga ei saanud pihta.

Kanepi nüüd oma servil 30:0 ees.

Muide, üks Donna Vekici poolt puruks pekstud reket asub tenniseliidu rekvisiitide hulgas.

3-1 Kanepi murrab ja Vekic taob reketit vastu kõvaväljakut! Ja mitte ühe, vaid lausa kolm korda. Vehib nagu luuaga.

30:40 Üks murdepall järel.

Kanepi kaotas ühe kotkasilma väljakutsumise võimaluse. Vekic lajatas eeskäelöögi joone peale. Järgmise punkti järel on Kanepil kaks murdepalli kasutada.

Kanepi on läinud Vekici servil 30:0 juhtima. Äralöögid on Kaia kasuks juba 7:1.

2-1 Vekic lööb tõrje võrku ja Kanepi hoiab oma servi kuivalt!

Kanepi ees 40:0.

Kanepi oma servil 30:0 juhtimas. Viimase punkti lasi Vekic kotkasilmal üle kontrollida.

1-1 Vekic võttis eduseisu ja järgmisel punktil lõi Kanepi eeskäelöögi võrku. Horvaatlanna hoiab seega servi.

40:40 Nüüd jälle veidi lühem pallivahetus ja Kanepi viigistab kauni tagakäe äralöögiga.

40:30 Karm pommitamine käib. Lõpuks jäi Vekici tugev löök Kanepile ebamugava koha peale ja üle võrgu eestlanna pall enam ei lennanud.

Kanepi viigistab 30:30.

Vekic oma servil juhtimas 30:15.

1-0 Kanepi lõpetab geimi ilusa eeskäe äralöögiga. Vekicil polnud variantigi sinna jõuda.

40:15 Vekici tagakäelöök läheb vasakult auti.

30:15 Pikk pallivahetus kaldub Kanepi kasuks.

Kanepi viigistab 15:15.

Kanepi lööb võrku ja jääb 0:15 taha.

Kanepi alustab servimist.

Kohe edastame ka Anett Kontaveidi värsked kommentaarid.

Kanepi ja Vekic on väljakul ja teevad sooja. Erinevad livescore'i portaalid annavad endiselt algusajaks 2:10, aga see on ilmselgelt ekslik.

krista: ei tea miks tennisexplorer annab alguseks aja 2.10. stream näitab et kohe alustavad, ju mingi näpu viga

Basilašvili võitis viimase seti 6:2 ning Kanepi saab väljakule tulla!

Positiivseid uudiseid Kanepi väljakult: Basilašvili võitis kolmanda seti 7:5 ja juhib neljandas 3:0. Kolm geimi veel vaja ära võtta ja siis saab Kanepi väljakule.

Basilašvili võitis kolmanda seti. Loodame, et grusiin suudab nüüd kiirelt ka järgmise seti võita, siis ei veni Kanepi matši algusaeg liialt öhe.

Samal ajal kui Kanepi matšile eelnevas meesüksikmängus on seis kolmandas setis Basilašvili kasuks 6:5 ja grusiin asub ka ise servima, algas Cornet - Bencici matš, Cornet läks 1:0 juhtima. Meeste mäng, ütleme igaks juhuks, võib ka juba järgmise setiga lõpu leida, nii et 2:10 tundub Flashcore'i poolt väga pessimistlik algusaeg.

Kahjuks mingit imet pole juhtunud ja Kanepi mängu eeldatavat algusaega ettepoole pole toodud. Hoopis vastupidi - mäng ei alga ilmselt enne kella 2:10-t.

Kanepi mängu algus venib korralikult. Flashscore on selleks märkinud juba 01.30. Selle põhjuseks on meeste mängu Brooksby (USA) - Basilašvili (Gruusia, 17. asetus) venimine. Esimene sett lõppes 6:3 Brooksbyle, teine 7:6 (3) grusiinile. Kolmandas on grusiin 4:3 ees. Aga ka esimene naiste mäng oli kolmesetiline.

Tarmo Haav: Kes enne Kanepit kümnendal väljakul mängib?

Kolmanda ringi vastane on Kontaveidil kas Alize Cornet (WTA 64.) või Belinda Bencic (WTA 12.). See mäng võib alata orienteeruvalt 23 paiku.

Kaia Kanepi mänguni läheb aga veel aega. Tema matšile eelnevas meeste üksikmängus käib kolmas sett, aga mõlemad mehed on seni ühe seti võitnud.

Udo: Hea töö, Anett!,,🌷🌷🌷

Mängu statistika:

Käes! Läbi. Kontaveit võidab 4:6, 7:5, 6:2.

Kontaveidil matšpall.

Tomljanovic viigistab ka siit 30:30.

30:15 Kontaveidile.

Ajla viigistab 15:15.

Tomljanovici servigeimi esimene punkt kuulub Kontaveidile.

Kanepi mängu eeldatav algusaeg nihkub aina edasi. Juba 23:10 on märgitud.

5-2 Kontaveit võidab oma servigeimi ja on matšivõidule juba väga lähedal.

Kontaveit juhib oma servil 40:15.

4-2 Tomljanovic hoiab oma servi. Kontaveit kolmandas setis endiselt murdega peal.

Tomljanovic näitab üles head võrgumängu ja viigistab 30:30.

Tomljanovici pallingugeimi kaks esimest punkti kuuluvad Kontaveidile.

4-1 Kontaveit lõpetab geimi hea serviga, Tomljanovicilt tõrjeviga.

40:15

Tomljanovic lööb eeskäelöögi pikaks ja Kontaveit läheb oma servil 30:15 ette.

3-1 Tomljanovic lööb võrku ja Kontaveit murrab!

15:40 Kontaveit lööb võrku.

0:40 Justkui märkamatult on Kontaveit endale võitnud kolm murdepalli.

2-1 Kontaveit lõpetab geimi ilusa eeskäe äralöögiga ja laseb valju "kamooni" välja!

A:40 Kontaveit võitleb endale geimpalli.

40:40 Anetilt ilus tagakäe äralöök.

30:40 Kontaveidi lihtviga kingib Tomljanovicile murdepalli.

30:30 Tomljanovicilt napp aut.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

1-1 Tomljanovic päästis murdepalli ja hoidis oma pallingut.

Kontaveidil oli murdepall, aga Tomljanovic tõi tabloole jälle 40:40. Enne seda oli Tomljanovicil ka geimpall.

Kanepi mängu eeldatav algus on Flashscore'is nihutatud 22.45-ni.

40:40 Kontaveit viigistab.

Tomljanovic oma pallingul 40:30 juhtimas. 0:30 kaotusseisust tuli välja.

40:30 Kontaveidil geimpall.

1-0 Kontaveit hoiab oma servi. Geim lõppes Aneti 11. serviässaga. Tomljanovicil on ässasid 4.

Kolmanda seti esimeses geimis seis 30:30. Tomljanovicil juba üks kotkasilma võimalus raisatud.

M. Jordan: Mul on selline tunne, et Kontaveit alahindas pisut vastast ja tuli mõtetega väljakule, et küll ta tuleb... Kuid head, et teise seti võitis, ma loodan, et kolmas tuleb juba lihtsamalt. Teemantiiga finaalis hakkab Magnus Kirt kohe viskama, sealt ootaks küll purakat!:) 50 000 ju ka mängus!

15:40 Kontaveidil kaks murde- ja settpalli.

Käes! Tomljanovic lööb auti ja Kontaveit võidab teise seti 7:5. Teise seti statistika:

15:30 Tomljanovic sunnib Kontaveidi eksima.

Anett võidab Tomljanovici servil kaks esimest punkti.

6-5 Kontaveit saab oma servi hoidmisega hakkama.

Kontaveit läheb oma servil 30:0 juhtima.

40:15 Kontaveidile. Anett tegi oma kuuenda topeltvea.

5-5 Tomljanovic võitleb kõvasti ja võitleb viigi välja.

Tomljanovic võtab järgi 30:30.

Kontaveit läheb Tomljanovici servil 30:0 juhtima.

5-4 Tasavägine geim kaldub kahjuks Tomljanovicile. Teises setis murded 2:2 viigis.

40:40 Kontaveidi pall audis.

A:40 Kontaveit võidab endale hea serviga teise settpalli.

40:40 Tomljanovici eeskäelöök läheb selgelt auti.

Kontaveidi settpallist on saanud Tomljanovici murdepall.

40:40

Serviässad on 9:3 Kontaveidi kasuks.

15:30 Anett võtab järgi.

Kontaveit on oma servil 0:30 taha jäänud.

5-3 Kontaveit saab Tomljanovici servil vaid ühe punkti kätte.

Tomljanovic oma servil 40:15 juhtimas.

5-2 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga!

4-2 Ja murre tuleb! Kontaveit on teises setis ühe servimurdega peal.

15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

Geimisiseselt loeme punkte servija poolt vaadatuna.

Evald: Tabelis on Anett vasakul ja Ajla paremal aga màngude märkimisel vastupidi !?

3-2 Kontaveit võidab oma pallingugeimi "kuivalt"

Kontaveit oma servil 40:0 ees.

2-2 Kontaveit murrab kohe vastu ja on mängus tagasi!

30:40 Kontaveidil murdepall.

15:15 Kontaveidilt ilus võrgumäng ja stopplöök õnnega pooleks punkti lõpetuseks.

Kanepi mängu ennustatav algusaeg on hetkel 22:25, aga see võib veel edasi lükkuda.

1-2 Kontaveit loovutas oma servi. Kuidagi liimist lahti on meie esireket hetkel.

Tomljanovic läheb oma servil samuti 40:0 ette.

1-1 Tomljanovic hoiab samuti servi nulliga.

1-0 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga. Super algus teisele setile.

4-6 Esimene sett kaldub siiski Tomljanovicile.

A:40 Kontaveit ei saa Tomljanovici võimast servi korralikult kätte.

40:40 Tomljanovic üllatab stopplöögiga.

40:A Võimas äralöök toob Anetile veel ühe murdepalli.

40:40 Kontaveidi pall läheb pikaks. Tasamäng.

30:40 Kontaveidil murdepall.

30:30 Tomljanovici eeskäelöök maandub võrgus.

30:15 Kontaveidi eeskäelöök suurelt audis.

15:15 Tomljanovic tegi oma teise topeltvea.

4-5 Tomljanovic teeb servimurde ja on lähedal setivõidule.

30:40 Tomljanovic lööb auti. Selles geimis on Anett teinud ka oma neljanda topeltvea.

15:40 Tomljanovici äralöök toob talle kaks murdepalli.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

4-4 Kontaveit saab Tomljanovici hästi nurgast nurka jooksma, aga lööb siis ühe palli kahjuks pikaks. Tomljanovic hoiab pallingut.

A:40 Geimpall Tomljanovicil.

40:40 Kontaveidilt tõrjeviga. Mäng tasa.

40:A Kontaveidile murdepall number kaks.

Trotu: Eorosport player vaata palju tahad ja kunas tahad, tasuline muidugi, kui just telia vastav pakett ei ole aga mäng on seda väärt

40:40 Tomljanovic püsib mängus.

Tomljanovic viigistab 30:30, aga Kontaveit saab murdepalli.

Kontaveit läheb vastase pallingul 30:15 juhtima.

Legaalselt tõesti mitte jah. Ükski telekanal Eestis üle ei kanna. Lootus on, et Eurosport matšpallist videot siiski näitab.

ants: kas tõesti otseülekannet kuskilt ei näe?

4-3 Tomljanovic lööb võrku ja Kontaveidile kindel geimivõit.

40:15 Kontaveidil kaks geimpalli. Publikut tundub heli järgi tublisti juurde olevat tulnud.

Kontaveit läheb oma servil 30:15 ette.

3-3 Tomljanovici tagakäelöök läheb suurelt auti ja taaskord teeb Kontaveit kohe murde tagasi.

0:40 Kontaveidil kolm murdepalli!

Tomljanovic jääb oma servil 0:30 taha.

2-3 Tomljanovic murrabki! Murded 2:1 Austraalia esindaja kasuks.

40:A Kontaveidi tagakäeviga kingib Tomljanovicile murdevõimaluse.

40:40 Tomljanovicile kolmas punkt järjest.

40:30 Tomljanovic võtab veel järgi.

40:15 Tomljanovic nulliga seda geimi käest ei anna.

Kontaveit on teel 40:0-ni löönud veel ühe ässa.

2-2 Tomljanovic hoiab oma servi.

40:30 Tomljanovic võitleb endale geimpalli.

Tomljanovic 30:15 juhtimas.

Tomljanovic alustab oma servigeimi äralöögiga, Kontaveit liikus parasjagu teisele poole.

Kontaveidil on tegelikult juba kolm ässa kirjas, Tomljanovicil kaks. Kontaveidil on ka kaks topeltviga.

Kaia Kanepi väljakul on nüüd samuti esimene matš lõppenud. Nüüd tuleb veel oodata ühe meeste üksikmängu (Jenson Brooksby - Nikoloz Basilašvili) järel. Ilmselt on hästi, kui Kanepi enne kella 23 platsile pääseb.

2-1 Hästi! Kontaveit lajatab veel ühe ässa ja hoiab oma pallingugeimi.

A:40 Esimene serviäss toob Kontaveidile geimpalli.

40:40 Kontaveit ei taha seda geimi veel ära anda.

Kontaveit jõuab 30:30-ni, aga Tomljanovic saab 30:40 seisul murdevõimaluse.

15:30 Tomljanovic tõrjub auti.

0:30 Kontaveit on serviga hädas.

1-1 Kontaveit murrab kohe teises geimis vastu!

40:A Kontaveidil selles geimis juba kolmas murdepall.

Kontaveidi lihtviga toob tabloole viigi 40:40.

30:40 Tomljanovici napp aut toob Kontaveidile murdepalli.

30:30 Tomljanovic viigistab.

15:30 Kontaveidi tõrjeviga toob punkti Tomljanovicile.

Tomljanovic jääb servil kiirelt 0:30 taha.

0-1 Kontaveit loovutab kohe esimeses geimis oma servi.

40:A Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus.

40:40 Kontaveitilt topeltviga.

40:30 Tomljanovicilt tõrjeviga.

30:30 Kontaveit viigistab tagakäe äralöögiga. Eelnevalt mängis Tomljanovici ilusti väljakult välja.

15:30 Tomljanovic lisab agressiivsust ja sunnib Kontaveidi ka tagakäeviga tegema.

15:15 Kontaveiti eeskäeviga. Pall audis.

15:0 Mäng algas üsna pika pallivahetusega. Õnneks lõppes see Aneti punktivõiduga.

Soojendus läbi. Mäng kohe algamas.

Loosi tahtel alustab Kontaveit servimist.

Jabeur alistaski Sasnovitši ning juba mõne hetke pärast ongi plats Kontaveidi ja Tomljanovići päralt!

Viibib ka Kaia Kanepi matši algus - ka tema väljakul läks esimene matš kolmandasse setti.Kontaveidi platsil on aga Jabeur kolmandas setis juba 5:2 peal. Võimalik, et matš lõpeb lähiminutitel.

Ons Jabeur viis Kontaveidi väljakul mängu kolmandasse setti ehk meie peame veel selle võrra pisut kauem ootama.

Tervitused!Esimesi uudiseid nii palju, et nii Kontaveidi kui Kanepi väljakul on esimeses mängus avasett lõppenud. Kontaveidi väljakul on Aliaksandra Sasnovitš Ons Jabeuri vastu 6:3, 1:2 ees, Kanepi platsil on Fiona Ferro Kristina Mladenovici vastu avaseti 6:4 võitnud.