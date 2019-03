FOTOD JA TIPPHETKED | Kontaveit tuli välja üsna lootusetust seisust ja võitles end Miami Openil poolfinaali!

"Ma tegelikult naudin tema mängude vaatamist. Ta varieerib oma mängu nii palju ning seda on lõbus vaadata," rääkis Kontaveit. "Tal on väga hästi läinud. Tema vastu on raske rütmi leida. Aga kes iganes ka (Wozniacki-Hsiehi) mängu võidab, pean ma väga hästi mängima, et edasi pääseda."

Kontaveidi ja Hsiehi mängu võitja poolfinaalivastane tuleb paarist Petra Kvitova (WTA 2., Tšehhi) - Ashleigh Barty (WTA 11., Austraalia).

Sarnaselt Kontaveidi viimasele vastasele Andreescule on ka Hsieh sel aastal mitmeid üllatustulemusi vormistanud. Miami Openi kolmandas ringis kukutas ta näiteks konkurentsist maailma esireketi Naomi Osaka. Veebruaris peetud Dubai turniiril alistas ta järjepanu Anastasija Sevastova, Aliaksandra Sasnovitši, Angelique Kerberi ja Karolina Pliškova, kaotades lõpuks poolfinaalis Petra Kvitovale.

Tänavusel Australian Openil sai tema komistuskiviks kolmandas ringis hilisem võitja Osaka, kelle võidunumbrid olid 5:7, 6:4, 6:1. Ühel Australian Openi eelturniiridest Aucklandis jäi ta poolfinaalis kahes setis alla Andreescule.

Viimase turniirivõidu saavutas Hsieh mullu septembris 250 000-dollarilise auhinnafondiga mõõduvõtul Hiroshimas, kus ta alistas veerandfinaalis Kontaveidi läinud nädala kolmanda ringi vastase Ajla Tomljanovici, seejärel hiinlanna Qiang Wangi ja finaalis noore ameeriklanna Amanda Anisimova.

Suurtel slämmidel on Hsieh kahel korral (2008, 2018 Australian Open) jõudnud neljandasse ringi. Küll aga on tal kaks suure slämmi tiitlit kapis paarismängudest (2014 French Open, 2013 Wimbledon). WTA turniiridest on ta üksikmängus võitnud ka 2012. aasta Guangzhou ja Malaisia turniirid.

Kontaveidiga on Hsieh väljakul kohtunud vaid korra, 2015. aastal Guangzhous. Eestlanna võitis selle esimese ringi kohtumise kindlalt 6:1, 6:3.