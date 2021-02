FOTOD | Eestlannade võidumarss Austraalias jätkub: Kontaveit pääses mänguta poolfinaali, Kanepi jõudis finaali!

Kontaveit ja Kanepi Melbourne'is

"Olen väga õnnelik. Ma ei oodanud, et finaali jõudan, eesmärk oli lihtsalt iga mäng hästi teha. Pidin aasta lõpus palju mängima, et siia jõuda, aga esimene ring oli ikka keeruline. Eks näis, kas sellest ettevalmistusest siin on [järgmisel nädalal] kasu või mitte," ütles Kanepi väljakul antud intervjuus.

Tehtud! Kanepi võidab närvesööva kiire lõppmängu 8:6 ja kogu matši seega 6:3, 7:6 (6).

5:1-st on saanud 5:3

Kanepi juhtimas kiiret lõppmängu 5:1.

Alexandroval oli kasutada kaks murdepalli, esimese realiseeris ära. 6:6. Tuleb kiire lõppmäng ja kui Alexandrova selle võidab, siis otsustav sett kujutab endast pikka kiiret lõppmängu 10 punktini.

Kanepi läheb murdega setti 6:5 juhtima! Alexandrova juhtis geimi 40:0, järgmised punktid kuulusid kõik Kaiale.

Kanepi saab oma pallinguga kenasti hakkama ja viigistab seti 5:5.

Kanepi alustas geimi võimsa tõrjega otse punktiks, järgmised punktid kuulusid aga Alexandrovale, kaks viimast lausa ässaga. Ässade seis 10:5! Kaia setis 4:5 taga.

Alexandrova teeb servimurde kohe tagasi, teise seti seis 4:4.

8:5 on ässade seis venelanna kasuks. Kaia lõi just ässa teiselt pallingult.

Kanepi alustas geimi võimsalt, Alexandrova sai ka paremini geimi sisse, aga Kaia läks ikkagi servimurdega teist setti 4:3 juhtima. Kaks geimi veel vaja kätte saada, siis on tänane päev jälle tehtud.

Ilus pallingugeim Kanepilt. 3:3

Alexandrova võitis oma servigeimi nulliga. 2:3 Kanepi teises setis taga. Siin nähti ka venelanna 8. serviässa. Kanepil on neid 3.

Kanepi päästis murdepalli ja viigistas seti seisu 2:2. Alexandrovale valmistas jälle tuska, et murret kätte ei saanud.

Kanepi alustas geimi kahe järjestikuse ässaga ja pani ka treener Tustiti tunnustavalt noogutama.

Pilte tänasest mängust.

Alexandrova lööb ühes geimis kaks ässa ja võidab oma pallingugeimi nulliga. 1:2

Kanepi saab sama kindla geimivõidu. 1:1

Alexandrova loovutab teise seti alustuseks oma servigeimis Kanepile vaid ühe punkti. 0:1

Kanepi võidab esimese seti 6:3.

Alexandrovale ülikindel geimivõit. Servis selle lihtsalt läbi. 5:3. Serviässad on hetkel 5-1 venelannale.

Kaia mängib vastast mentaalselt ruineerivat tennist. Päästis kaks murdepalli tuli kõik suurepäraselt välja ja hoidis oma pallingut, võttes Alexandroval tuju totaalselt ära. 5:2. Setivõit on vaid geimi kaugusel.

Alexandrova hoidis servi, läks 40:15 juhtima ja vormistas geimivõidu teise geimpalli pealt. Kanepi juhtimas setti 4:2.

WTA-st kinnitati Delfile, et see linnuke Sakkari nime taga nende kodulehe tabelis on eksitus ja saab parandatud. Mingit loobumisvõitu ei ole. Mäng toimub.

Tasamängu jälle nägime, aga Alexandrova murdepalli veel mitte. Kanepi hoidis servi ja juhib setti 4:1.

Esimene geimivõit Alexandrovale. Kanepi avasetis peal 3:1.

See, mis segadust tekitab ja kuuldused Kontaveidi loobumisest tekitanud on, võib vabalt olla ka näpuviga WTA inimeste poolt, sest sellist märget nagu RET (mis oli täna Azarenka taga) Kontaveidi nime taga ei ole. Ning samuti pole Sakkari nime veel finaali koha peale märgitud.

Kanepi hoiab taas oma pallingut. Tasamängu nägime, aga Alexandrova murdepalli veel mitte. 3:0.

Levivad kuuldused, nagu oleks Kontaveit Sakkarile loobumisvõidu andnud poolfinaalis, aga ametlikud tabelid seda veel ei näita.

Väga kiire servimurre Kanepilt. 2:0.

Kanepi hoiab oma servi. Pärast 30:30 viigiseisu kuulusid kaks järgmist punkti temale.

Kanepi alustas servimist.

Mängijad on väljakul ja teevad sooja.

Kanepi jõudis viimati WTA tasemel poolfinaali 2013. aasta mais Brüsselis Brussels Open turniiril, mille ta ka võitis.

Mängijate koridorides on juba näha Kanepit väljaku poole liikumas.

Muguruza seljatas Vondrousova 6:1, 6:0. Väljak tehakse peagi Kanepi ja Alexandrova jaoks vabaks.

Teine sett on seni olnud väga ühepoolne. Muguruzal juba kaks servimurret tehtud (esimene neist nulliga, teine kolmanda murdepalliga) ja 3:0 eduseis sees.

5.30 Kanepi - Alexandrova matš kindlasti ei alga. Sellele eelnevas mängus Muguruza - Vondrousova lõppes äsja esimene sett. Australian Openi mullune finalist võitis selle seti 6:1.

Kontaveit peaks homme kohtuma poolfinaalis Angelique Kerberi alistanud Maria Sakkariga. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1357878406898216966

Teada on juba ka Kanepi võimalik finaalivastane, kelleks on Naomi Osakalt loobumisvõidu saanud belglanna Elise Mertens (WTA 20.). Maailma 3. reket on loobumise põhjuseks toonud "niggling injury", mis võiks tähendada "näriv" või "tülikas" vigastus.

Ajakava muutus: Maria Sakkari ja Angelique Kerberi mäng algab kell 3.00. Kanepi ja Alexandrova on tõstetud kolmandaks mänguks, mis ei hakka enne 5.30.

Asjalood on sellised, et Azarenka on andnud loobumisvõidu. Kontaveit pääseb mänguta järgmisse ringi! Valgevenelanna on põhjuseks toonud alaseljavigastuse.

Tere ööd, tennisesõbrad! Eeldatavasti on ees ootamas väga põnev tenniseöö, ehk isegi hommik, oleneb, kes mida hommiku all silmas peab. Viskame väikse pilgu kihlveoportaalide koefitsientidele:Azarenkat peetakse Kontaveidi vastu kergeks soosikuks, aga ainult kergeks. Üks tuntud välismaa ennustussait pakub valgevenelanna võidukoefitsiendiks 1.72, Kontaveidi võidule panustades saaks raha tagasi 2.10-ga korrutades. Huvitaval kombel on Alexandrova ja Kanepi koefitsiendid täpselt samad! Ühes Eesti portaalis tuleb selge kerge erinevus - Alexandrovale 1.70 ja Kanepile 2.15.