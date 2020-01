FOTO | Pettunud Kaia Kanepi andis tenniseliidule sotsiaalmeedias vastulöögi

Eesti naiskonna kapten Märten Tamla kinnitas täna, et meie koondisse kuuluvad järgmisel nädalal toimuval Fed Cupi turniiril Anett Kontaveit, Jelena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš.

Kapten vihjas oma selgituses, et Kanepi jäeti välja, sest ta pole "tugev meeskonnamängija".

"Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest meeskonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest. Usun, et oleme teinud õiged valikud," teatas Tamla.

