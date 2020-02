Fed Cupi avamäng läks Kontaveidil ajavahega kohanemise nahka: olin uimane ja energiast tühi

Eesti kaotas Kreekale mängudega 1:2. Matši saatus selgus alles kell 23.15 pärast otsustavat paarismängu, mille Kontaveit ja Jelena Malõgina kaotasid 3:6, 6:4, 2:6.

"Üksikmängus ei saanud ma üldse mängu sisse. Väga raske oli. Pea oli täiesti tühi. Kuidagi uimane olek oli väljakul, energiat polnud. Eelnevad päevad olen sel kellaajal üsna ära väsinud. Lõpuks suutsin end käima saada ja mängu parandada, mis iseenesest oli tore," rääkis Kontaveit 3:6, 6:3, 6:0 võidust Despina Papamichaili üle (WTA 248.).

"Paarismängus ei jõudnud ma enam isegi rääkida või midagi adekvaatset öelda. Jelena mängis paremini kui mina. Ei oskagi midagi muud kommenteerida. Olen üritanud kohaneda nii hästi kui oskan. Paremini seda ravida ei oska. Väljakul ju magada ei saa."

Eesti naiskonna kapten Märten Tamla nõustus, et Kontaveit ei näidanud täna kaugeltki oma parimat tennist. "Anett ütles mulle enne mängu, et tal on sel kellaajal iga päev uni tulnud, aga kui ma vaatsin teda enne mängu, millise energiatasemega ta sooja tegi, siis ei olnud sellest mingit märki. Oli teada, et täna, neli päeva peale Austraaliast naasmist, on tal üks raskemaid päevi," sõnas Tamla.

"Anett kindlasti ei mänginud täna hästi. Kõik, kes natukenegi tennist tunnevad, saavad sellest aru. Paarismängus, kus üks mängija on võrgus, peavad liigutused ja reaktsioon eriti teravad olema. Kui tagajoonel sai ta korralikult mängitud, siis võrgus jäi ta ilmselgelt täna aeglaseks."

Jelena Malõgina, kes kaotas avamängu Valentini Grammatikopouloule napilt 4:6, 6:4, 6:7 (8), ütles, et tal täna midagi kripeldama ei jäänud. "Tegin hea mängu. Näitasin, mis suutsin. Mulle meeldib mu mäng praegu. Sain tulevikuks lihtsalt hea kogemuse, mitte enamat. Üksikmängu kaotus ei olnud mulle väga valus," lausus ta.