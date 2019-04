Esimesena luksusautota jäänud Kontaveit andis vastasele au ja viskas nalja

„Muidugi oleksin tahtnud võita ja olen natuke pettunud. Esimeses setis ei saanud ma pikki punkte käima, Kvitova tempo oli väga kiire. Teises setis sain oma mängu käima ja suutsin teda üha rohkem rasketesse olukordadesse panna, aga ta mängis väga hästi. Ta on väga kogenud ja palju mänginud sellisel tasemel,” ei jäänud finaali kaotus Kontaveiti liialt närima. „See mäng andis mulle kogemust juurde, järgmine kord olen paremini valmis. Eks kõik tuleb ajaga, olen 23-aastane. Igati positiivne, et jõudsin aasta esimesel liivaturniiril finaali.”

Avageimis piisas kaotuseks ühest nõrgast pallingugeimist, teises setis oli eestlannal eduseisul 5:4 kasutada ka kaks settpalli. „Ma ei tunne, et oleksin midagi valesti teinud, ta mängis ise sel hetkel väga hästi,” kinnitas Kontaveit, et need settpallid teda kummitama ei jää. "Üks asi on võita teda teises ringis, teine asi finaalis. See on kindlasti raskem."

Naine rõhutas, et kokkuvõttes on oluline areng. Vähetähtis pole seegi, et ta tunneb end füüsiliselt väga hästi ja võib-öelda, et on kehalises mõttes igati tippvormis.

Võistluse auhinnaks oli Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet, Kontaveit püsis konkurentsis viimase päevani ja pidi seega esimesena luksusautost suu puhtaks pühkima. „Esimest korda siin mängides jõudsin veerandfinaali, teist korda poolfinaali ja nüüd finaali. Ju tuleb järgmine kord auto koju tuua,” muheles Stuttgardis järjest paremini esinenud Kontaveit ja tõmbas siis kohe veidi lubaduste andmisele pidurit. „See oli nali. Mulle meeldib siin mängida, atmosfäär on siin imeline ja loomulikult - kes ei tahaks sellist autot võita. Kõik 32 Stuttgardis väljakule astuvat mängijat tahaks Porschega koju minna."