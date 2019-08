Enesekindlusest pakatav Anett Kontaveit: kui mängin head tennist, võib juhtuda häid asju

"Tunnen, et mängisin hästi, jäin kindlaks oma mängule ja olin agressiivne. Tunnen end viimased mitu nädalat juba väljakul väga hästi ning mul on hea meel, et see jätkub," rääkis Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele. "Olin Sorribes Tormoga sel aastal Australian Openil mänginud ja teadsin, mida oodata. Teadsin, et tõenäoliselt mina dikteerin mängu."

Enne US Openit oli Kontaveit end algselt üles andnud väiksemale WTA turniirile Bronxis, kus mängis ka Kaia Kanepi, kuid otsustas pärast Cincinnati Openi kaheksandikfinaali kaotust Ashleigh Bartyle sellest võistlusest loobuda.

"See oli minu otsus mitte Bronxi turniiri kaasa mängida, vaid teha pigem trenni. Tundsin, et olen eelmistel turniiridel piisavalt palju häid mänge saanud ja vorm on küllaltki hea. Treeningnädal mõjus mulle hästi," lausus ta.

Teises ringis kohtub Kontaveit kas austraallanna Ajla Tomljanovici (WTA 47.) või tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 56.). Artikli valmimise ajal mängisid naised teist setti, esimene sett kuulus tšehhitarile kindlalt 6:1.

"Bouzkova mänge nägin Kanadas, Tomljanoviciga olen korra mänginud (tänavu Miami kolmandas ringis võitis 7:6 (3), 2:6, 7:6 (4) - toim). Nad on erinevad vastased. Bouzkova on päris kiire ja terav. Tomljanovic lööb päris kõvasti ja pikalt, talle meeldib mängu dikteerida," teadis Kontaveit.

Küsimusele, kas Kontaveit peab oma tabeliveerandit (kolmandas ringis potentsiaalne vastane Belinda Bencic, neljandas Naomi Osaka, veerandfinaalis Kanepi) ahvatlevaks või pigem hirmuäratavaks, vastas ta: "Usun, et kui mängin head tennist, võib juhtuda häid asju. Olen positiivne ja enesekindel. Ei maksa nii palju ette vaadata, vaid tuleb võtta mäng-mängult. Võin nende kõigiga mängida. Eks paistab. Ei ole vaja nii palju ette mõelda."