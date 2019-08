Endist esireketit võitnud Kontaveit: kiire lõppmäng oli väga otsustav

"Ma arvan, et ma mängisin väga hea mängu," sõnas Kontaveit magusa võidu järel. "Vaid avaseti algus oli pisut ebakindel. Ma ei teagi, miks ma ei suutnud oma pallingugeime hoida, kas polnud piisavalt keskendunud. Pärast seda suutsin end servil paremini kokku võtta."

"Eesmärk oli oma mängu mängida ja seda peale suruda. Teadsin, et Kerber suudab head kaitsemängu näidata ja seega pidin oma võimalusi efektiivselt ära kasutama."

Kohtumise pöördepunktiks pidas eestlanna avaseti kiiret lõppmängu, kus ta suutis 3:5 kaotusseisust välja tulla, päästa settpalli ja võita 9:7. "See oli väga otsustav hetk, et kiire lõppmängu kätte sain. Seisul 3:5 üritasin ma keskenduda vaid järgmisele punktile, see seis polnud veel katastroofiline. Teises setis tundsin end juba märksa vabamalt ja enesekindlamalt," rääkis Kontaveit.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi 18-aastase poolatari Iga Swiatekiga (WTA 55.), kes üllatas avaringis Prantsusmaa esindajat Caroline Garciat (WTA 25.).

"Järgmise vastase mängu ma ise veel näinud ei ole, kuid treener vaatas eile tema matši ja ta annab mulle kindlasti head nõu," lisas Kontaveit.