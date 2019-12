Elena Malõgina püüab Tšehhis karjääri teist turniirivõitu

Poolfinaalis sai Malõgina pisut alla pooleteise tunni kestnud kohtumises 6:4, 7:5 jagu enda paarismängupartnerist, 17-aastasest jaapanlannast Ange Oby Kajurust (WTA 722.), kirjutab ERR Sport.

Malõgina sai mängu jooksul kirja ühe ässa, Kajuru tegi ühe topeltvea ja servis kaks ässa. Mängitud punktidest võitis Malõgina 71 ja Kajuru 60.

Malõgina realiseeris üheksast murdevõimalusest kolm, Kajurul oli kogu mängu peale vaid üks murdepall, mille ta ka ära kasutas.

Malõginale on see tänavu ja ühtlasi ka kogu karjääri jooksul viies ITF-i turniiri finaal, senisest neljast finaalist on tal üks võit – enda esimese turniirivõidu sai ta novembris Pärnus.

Seekordses finaalis läheb Malõgina vastamisi tšehhitari Miriam Kolodziejova (WTA 1102.) ja venelanna Veronika Pepeljajeva (WTA 1226.) vahelise kohtumise võitjaga.