Ekspert: kui veel natuke harjutada, võiksid Kanepi ja Kontaveit olümpial paarismängus edukad olla küll

Viimati viis aastat tagasi Fed Cupil paarismängus koos väljakule tulnud Kontaveit ja Kanepi said Eesti-Läti maavõistluse kaheksandas matšis napi 4:6, 7:5, (10:8) võidu, viigistades maavõistluse üldseisu 4:4. Otsustava seti asemel mängiti kümne punktini kestev kiire lõppmäng.

"Perspektiivi on küll! Naiste paarismängus sõltub väga palju sellest, kui palju reaalselt paarismängu mängitakse ja milline on kokkumäng. Kaial on paarismängus Eesti esindamine koos Maret Aniga päris pikaajaline ja edukas. Ta mängis võrgus väga õnnestunult ja julgelt ning Anett läks mängu edenedes aina paremaks," arvas Reimal.

"Anett mängib tegelikult paari väga harva ning sellest tuleb ka mõningane ebakindlus mõnedes olukordades, aga küsimus ei ole selles, et ta ei oleks suuteline paarismängu mängima. Tal on lihtsalt vaja mänge alla saada."

Kanepi on iseenesest soovi olümpial mängida avaldanud, kuid tänavuse Fed Cupiga, kuhu kapten Märten Tamla teda ei võtnud, muutusid need võimalused mõnevõrra ahtakesemaks. Rahvusvaheline tenniseliit (ITF) nõuab, et mängija osaleks käimasoleva olümpiatsükli jooksul 2016-2020 oma riiki vähemalt kahes Fed Cupi matšis, kuid võidakse ka teha erandeid, kui tennisist suudab oma puudumise tervisetõendiga ära põhjendada. Aastatel 2016-2019 ta just tervisele viidates oma puudumist selgitanud ongi. Samuti tuleb 2021. aasta 7. juuniks olla maailma edetabelis 56 parema seas, kuid seegi tingimus võib lõdveneda, kui ühest riigist on 56 seas rohkem kui neli mängijat.

"Kõigepealt on vaja olümpiale peale saada. Kui selles õnnestutakse, on kindlasti vaja natuke ka [paarismänguks] valmistuda. Ilma valmistumata on raske. Selge see, et harjutamiseks palju aega pole, aga kui leitakse aega ja saadakse ka paaril turniiril koos mängida, siis miks mitte... Nii poleks sugugi võimatu olümpial hea tulemus saavutada," lisas Reimal.

Kogu Merko Cup turniiri jooksul nähtud taset hinnates ütles Reimal: "Olgem ausad, need, kes ei kasutanud seda võimalust siia kohapeale vaatama tulla, neil seda enam ei teki ka. Saada kokku Eesti ja Läti absoluutne paremik, kusjuures see paremik on hetkel maailma absoluutse tipu lähedal, seda võimalust ei tule enam. Tase on väga kõrge olnud. Väga palju häid mänge on olnud ja ma loodan, et tuleb veel."