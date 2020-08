Täna kell 18 kohtub Kontaveit (WTA 20.) kolmandas ringis ehk kaheksandikfinaalis 22-aastase tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 48.), kes üllatas eile endist maailma teist reketit Petra Kvitovat (WTA 12.), kes sel turniiril omas kuuendat asetust.

"Anett on oma viimastes mängudes väga hea mulje jätnud. Nagu ta ka ise ütles, oli tal esimese mängu esimeses paaris geimis väike ärevus sees, aga ta sai sellest kiirelt üle. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on näha selget edasiminekut nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Nagu ta ise ka on maininud, siis on ta igas mänguelemendis paremaks läinud," sõnas Reimal.