Eesti võõrustab veebruaris naiste tipptennisiste

Euro-Aafrika I grupis on 13 naiskonda, seitse nendest peavad kohtumised Tallinnas Tallink Tennisekeskuses. Nendeks on Ukraina, Itaalia, Horvaatia, Austria, Bulgaaria, Kreeka ja Eesti. Kuus naiskonda (Serbia, Poola, Rootsi, Türgi, Luksemburg ja Sloveenia) võistlevad Luxembourgis.

Kummagi turniiri võitja pääseb maailmaliiga üleminekumängudele.Turniiride kaotajad langevad aga Euro-Aafrika II gruppi. Tallink Tennisekeskus toimus Fed Cupi Euro-Aafrika I grupi turniir ka 2017. ja 2018. aastal.

“ITF on meie turniirikorraldusega väga rahule jäänud ja soovisid, et me ka 2020. aasta turniiri korraldaksime,” ütles tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Sarnaselt sellele aastale toimub paralleelselt kaks turniiri, osalejad seega poole vähem ja seetõttu ka logistika lihtsam.

“Sellegipoolest kaasnevad turniiriga suured kulutused ja odav see lõbu pole, aga leidsime, et võimalust tipptennis taas Eestisse tuua tuleb kasutada,” lisas Hint. “Fed Cupi turniiril on pealtvaatajaid jagunud ja Eesti mängude ajal on olnud täismaja. Miks see sel aastal teisiti peaks olema?,” arvab Hint ja kutsub juba varakult kõiki tennisesõpru veebruari alguses Tallink Tennisekeskusesse.