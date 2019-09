Eesti tennisemeeskond alistas Davis Cupil Läti ja võitis alagrupi

“Paarismängus oli ka initsiatiiv kogu aeg meie poolel,” sõnas kapten. “Esimene sett läks küll kiiresse lõppmängu, aga mitmes geimis olid meil murdevõimalsed. Teine sett oli ühepoolne.”

Homme kohtutakse teise alagrupi võitnud Poolaga. Selgelt on see kõige raskem vastane. Poolakate esireket on Hubert Hurkacz (ATP 36) ja ka teine mängija Kamil Majchrzak (ATP 84) kuulub esisajasse. Lisaks on meeskonnas paarismängule spetsialiseerunud Lukasz Kubot, kelle edetabelikoht paarismängus on maailmas neljas.