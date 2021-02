„Kanepi-Kenini vastasseis on nagu film „John Wick IV” – sa tead, mida sa saad, ja võid arvestada, et veedad seda vaadates lõbusalt aega,” ütles taskuhäälingusaates „No Challenges Remaining” WTA Insideri rubriigi eestvedaja Courtney Nguyen.

„See on just selline olukord, millele Kanepi on oma karjääri rajanud,” lisas saatejuht Ben Rothenberg, viidates Kanepi kuulsusele just esimestes ringides asetatud mängijatele peavalu valmistajana. Viimati tõendas ta seda kaks aastat tagasi French Openil 18. paigutusega Julia Görgest nahutades, aga ilmekaim näide oli 2018. aasta US Openil toonase esireketi Simona Halepi kukutamine.

Loe, kuidas hindavad Eesti tenniseasjatundjad Kanepi ja Kontaveiti šansse Australian Openil kaugele jõuda!