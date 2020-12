Eesti teiseks reketiks tõusev Kristjan Tamm: kui hästi mängin, tulevad punktid iseenesest

Järgmise aasta eesmärgiks on Tammel viia edetabelikoht nii kõrgele, et ta pääseks peale ATP Challenger sarja turniiridele. Mis see koht täpsemalt on, sõltub väga paljudest asjaoludest, eelkõige turniiri tugevusest. Challengeri kvalifikatsiooni võib teinekord pääseda ka 600. kohaga, põhiturniiriks peaks olema ränking 350 kandis.

Eesti teiseks reketiks tõusmine tema jaoks erilist tähendust ei oma. "See fakt otseselt mulle midagi ei tähenda. Kui mängin hästi, tulevad punktid iseenesest," on Tamm veendunud.

Monastirist lendab Tamm täna Eestisse. Ees ootab väike puhkus enne Mouratoglou akadeemiasse naasmist.