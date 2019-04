Eesti noor tennisist võitis Istanbulis paarismänguturniiri

Viiendana asetatud paar alistas finaalis teisena paigutatud jaapanlased Ryuhei Azuma ja Taiyo Hirano 6:3, 6:4, kirjutab Tennisnet.ee.

Pärast võitu Istanbulis on nüüd Mändmal juunioride maailma edetabelis omapärane seis, sest ta on paarismängust saanud rohkem punkte kui üksikmängust, ehkki paarismängu punktid jagatakse edetabeliarvestuses neljaga. Mändmal on üksikmängust 65 ja paarismängust pärast Istanbuli võitu 282 punkti, mis neljaga jagades annab 70,5. Maailma edetabelis peaks Mändma nüüd tõusma 374. kohalt 340. koha kanti.

