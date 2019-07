Eesti meistritiitlit kaitsnud Katriin Saar: tõmbasin teadmisest, et vastane on vigastatud, hoopis rohkem krampi

"Ma ei pannud endale tiitli kaitsmise pinget peale. Kaotama muidugi ka ei läinud. Eesti meistritiitel on kõige kõvem saavutus Eestis. Kõik, kes siia mängima tulevad, tahavad seda võita," rääkis Saar, kes Kalevi tenniseklubi 2. väljakul toimunud finaalis alistas 21-aastase Valeria Gorlatši 6:3, 1:6, 6:2.

Gorlatš võitles sel nädalal alates veerandfinaalidest jalavigastusega, mis ka täna tugevalt tunda andis. Mitmel puhul võis teda näha valugrimasse tegemas ning punktide vahel ühel jalal hüppamas. Meditsiinilist pausi ta siiski ei võtnud.

"Teadsin enne mängu juba, et tal jalg natuke valutab, aga tal läks see mängu käigus hullemaks ja seda oli silmaga näha. Mind hakkas see muidugi vaimselt mõjutama. Kui vastane on vigane, lasub mul suurem võidukohustus. Tõmbusin rohkem krampi, kuid üritasin ennast rahustada, teda rohkem jooksutada ja olukorda ära kasutada," ütles Saar.

Matši tipphetked:

Eesti meistrivõistlustel tuleb Saar väljakule ka homme naispaarismängu finaalis. Pärast seda ootab ees Pärnus toimuv 15 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i turniir, kus Saar alustab kvalifikatsioonist.

"Peale Pärnut on veel kaks turniiri Soomes, peale seda naiste turniirid Hollandis," kirjeldas Saar võistlusgraafikut. "Aasta lõpus tahaksin saada endale WTA edetabelikoha. Võtan üks mäng korraga, annan endast parima ja vaatan, kuidas läheb."

Saare treener oli kuni kuni selle suveni Märten Tamla, kuid praegu Eesti meister isiklikku treenerit ei oma. Audentese spordikooli õpilasena harjutab ta Andrei Lužgini käe all.