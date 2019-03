Eesti karikavõistlused lähenevad kulminatsioonile: Raisma piirdus veerandfinaalis 51 minutiga, Kaul alistas tiitlikaitsja

Järgmise mänguna on teisel väljakul vastamisi Kaul ja Skripnik. Kaul on karikavõitja aastast 2016, Skripnikul on karikavõite koguni neli – 2005, 2010, 2014, 2015.

Paarismängu finaalides (mitte enne kella 13.30) on naistest tiitlit jahtimas Suurvarik - Ilves ja Koskel - Narmont ning meestest Glinka - Saar ja Raisma - Randpere.