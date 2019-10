Eesti Davis Cupi meeskond sai teada II grupi üleminekumängu vastase

Gruusia esinumber on ATP edetabeli 17. reket Nikoloz Basilašvili, paremuselt järgmine mees on Aleksander Metrevel juunior (ATP 701.) ja kolmas Georgi Tšivadze (ATP 909.). Millises koosseisus grusiinid mängivad, on veel teadmata.

Kui Eesti pääses II grupi üleminekumängule III grupi alagrupi võitjana, siis Gruusia oli juba teises grupis, jäädes seal tulemusega 1:3 alla Norrale. Kohtumine toimus 13.-14. septembrini Oslos.

