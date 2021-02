Donatas Narmont: Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid

Võimast mängu näidanud Kanepi (WTA 65.) alistas läinud öösel teises ringis pisut enam kui tunniga tiitlikaitsja Sofia Kenini (WTA 4.) 6:3, 6:2, kirjutab ERR Sport.

"Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid. Näiteks Darren Cahill, kes on Simona Halepi treener, ütles oma Twitteri postituses [tegelikult The Tennis Podcasti vahendusel - toim.], et iga kord, kui Halep läheb turniirile, küsib ta, kas Kanepi on kohal või kus ta tabelis asetseb," lausus Narmont.

"Nagu Piret Ilves [endine Eesti tippmängija - toim.], kes oli meil hiljuti tenniseajakirja esikaanel, ütles, et kunagi, kui ta Kaia Kanepiga mängis, siis muud ei olnudki, kui pallid vihisesid vasakult ja paremalt mööda ning midagi teha ei olnud. Kui tema ütleb nii, siis mis veel rääkida suure slämmi turniiridest, kus on nii palju mängus," jätkas Narmont.

"Kui ta on heas hoos, siis tema võimsus mitte ainult servidel, vaid ka löökidel tuleb nii palju esile, et vastastel on väga raske. Kui vaadata viimast mängu Kenini vastu, siis serv töötas nii hästi, et paljud oma servigeimid lõpetas Kaia praktiliselt minutiga."

Narmonti sõnul pole ka Kanepi vanus - 35 eluaastat - küsimuseks. "Väga eakad meesmängijad - Roger Federer, kes hakkab juba 40 saama, Rafael Nadal, Novak Djokovic - ikka samad mehed on tipus."