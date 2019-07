DELFI WIMBLEDONIS | Võitlusliku võidu saanud Kontaveit: vastase nõrk avasett lõi ka mind rütmist välja

Avaseti lausa tormijooksuga võitnud eestlanna kaotas seejärel teises setis initsiatiivi ning pidi kolmandas ja otsustavas setis kõik oskused mängu panema, et edasi pääseda. Tasuks 6:0, 3:6, 6:4 võit.

"Ma arvan, et esimeses setis mina mängisin korralikult ja vastane ei saanud ennast käima. Ta eksis väga palju ning sellepärast see selline ühepoolne sett tuli. Teises tundsin, et tema mäng läks paremaks, ta sai üha rohkem ja rohkem palli mängu, mis pani mind omakorda natuke närveerima," selgitas Kontaveit teise seti allajäämist. "Sain aru, et see mäng ikka nii lihtsalt ei tule. Olin ise natuke kange. Olin natuke pahane, et ma teises setis ise selle servi ära andsin ja proovisin lõpuni. Negatiivsesse monoloogi ma endaga ei jäänud - see on tihti see, mistõttu mul energia ära kaob."

Otsustavas setis suutis Kontaveit vastase pallingu murda ning edu lõpuni hoida. "Võitlesin väga kõvasti ja see oli see, mis selle mängu minu poole tõi. Teadsin kohe, et ma ei tohi endale mingeid lollusi lubada. Muru peal on oma servi hoidmine nii palju tähtsam kui teistel katetel. Üritasin enda servidel keskenduda igale servile eraldi. Tema servist tekkis paar võimalust ja õnnestus murre kätte saada."

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi Briti tennisist Heather Watsoniga (WTA 122.), kes oli avaringis üle Caty McNallyst.

"Ma pole temaga päris kaua aega mänginud, aga muru on üks tema lemmikkatteid ning kodupubliku ees on alati tore mängida. Midagi lihtsat sealt ei tule."