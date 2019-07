DELFI WIMBLEDONIS | Võidukas Kontaveit: olin esiti pisut närviline, sest areen oli suur ja ootasin endalt palju

Teise ringi kohtumises alistas Kontaveit tennisekompleksi suuruselt teisel väljakul kodupubliku lemmiku Heather Watsoni (WTA 122.) 7:5, 6:1.

"Alustasin pisut närviliselt, aga tundsin, et lähen iga geimiga järjest paremaks ja paremaks. Olen väga õnnelik, et edasi pääsesin," sõnas Kontaveit võidu järel. "Pärast esimest setti sain kuidagi rahu ja oma mängu agressiivsemaks ja paremini käima. Serv hakkas tulema tugevamalt ja täpsemalt, kõik läks kuidagi ladusamalt."

Kohtumist oli areenil jälgimas umbes 11 000 pealtvaatajat ning see oli eestlanna sõnul ka suuresti põhjuseks, miks algus pisut rabedaks jäi.

"Olen päris palju suurtel väljakutel mänginud ja üldiselt see mulle meeldib, aga eks muidugi on raske, kui vastane on koduväljakul ja publik toetab ainult teda. Samas tundsin ise ka, et see on mäng, kust mul on hea võimalus kolmandasse ringi edasi jõuda. Kuna mul ei ole viimastel turniiridel hästi läinud, siis ei saa öelda, et see oli võidukohustus, aga ootasin endalt ise palju ja tahtsin väga, et läheks hästi."

Kui esimeses ringis oli Kontaveit naismängijatest Wimbledoni parima serviässade-topeltvigade suhtega (7:0), siis seekord eksis eestlanna teisel servil lausa viis korda.

"Esimeses setis lõin mitmel korral teist servi liiga pehmelt, see tuli kindlasti närvidest. Mu servil midagi otseselt viga ei ole. Esimeses geimis lõin juba kaks topeltviga, see tuli kindlasti närvidest."

Kolmandas ringis ootab Kontaveiti ees taaskohtumine noore tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 68.), kes lõpetas tema teekonna kuu aega tagasi Prantsusmaa lahtistel juba avaringis.