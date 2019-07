DELFI WIMBLEDONIS | Selgus Kaia Kanepi teise ringi kohtumise eeldatav algusaeg

Enne Kanepi ja šveitslanna Bencici kohtumist on samal väljakul kavas veel ka meeste üksikmäng Steve Johnsoni (ATP 71.) ja Alex De Minauri (ATP 29.) vahel, samuti naiste üksikmäng Kiki Bertensi (WTA 4.) ja Taylor Townsendi (WTA 128.) vahel.

Esimene kohtumine neist algab Eesti aja järgi kell 13, mis tähendab, et eelduslikult võib Kanepit väljakule oodata umbes kella 18.30-19.00 paiku. Mõistagi sõltub kohtumise algusaeg eelmiste matšide pikkusest. Eriti keeruline on ennustada meeste kohtumiste pikkust, sest need võivad venida kolmest setist viie setini ning ajaliselt 1,5-2 tunnist lausa 4-5 tunnini.

Omavahel pole Kanepi ja Bencic varem kohtunud. Avaringis alistas Kanepi 5:7, 7:5, 6:4 samuti Šveitsi esindaja Stefanie Vögele, Bencic oli samal ajal 6:2, 6:3 üle Anastassia Pavljutšenkovast.