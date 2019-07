DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit kaotatud paarismängust: tegime tegelikult korraliku esituse

"Keskendun loomulikult üksikmängule. Ma ise arvan, et mängisin päris hästi - esimese seti mängisime hästi ja teises setis oli ka võimalus 4:1 ette minna, aga olid väikesed audid. Täitsa korralik paarismäng oli, aga paraku läks täna teisele poole."

Paarismängu näeb Kontaveit suure slämmi turniiril üldiselt mõnusa vaheldusena.

"See on tore. Muidu teeksin trenni, selle asemel on aga paarismäng. Dašaga tunnen ennast aina paremini. Enne paarismäng mulle nii väga ei istunud, tundsin ennast ebamugavalt ja võrgus käia ei meeldinud. Nüüd tunnen, et meil on väljakul lõbus ja see on kindlasti hea vaheldus."

Alles selle aasta keskel alguse saanud koostöö jätkub praeguse seisuga ka suve lõpus US Openil. Kuidas aga just nemad kokku sattusid?

"Oleme alati küllaltki hästi läbi saanud. Mina vist üldse küsisingi temalt esimesena ja leppisime kokku, et mängime Prantsuse lahtiseid ja Wimbledoni, lisaks tuli juurde paar väiksemat turniiri. Nüüd mängime ilmselt ka US Openil koos," avaldas Kontaveit.