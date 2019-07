DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveidile alistunud Watson: ta ei andnud mulle teises setis võimalustki!

Watson alustas mängu hästi ning läks esiti 2:0 juhtima, kuid seejärel suutis Kontaveit mängu tagasi tulla ning kolm korda Watsoni servi murda.

"Alustasin hästi ja tundsin avasetis, et mul oli nii palju võimalusi, aga ma ei suutnud olla piisavalt agressiivne. Muutusin passiivseks ja kaitsvaks, tegin liiga palju vigu," rääkis Watson mängujärgsel pressikonverentsil.

"Esimese seti järel ei muutnud ma enda mängu üldse palju - tundus, et ta rahunes pisut ja hakkas ise palju paremini mängima. Ta ei andnud mulle võimalustki."

Watson tõdes, et Kontaveit murdis ta suurepärase servi vastuvõtuga. "Ütleksin, et see on tema mängu tugevaim külg. Teadsin seda juba mängule tulles ning keskendusin seetõttu servimisele tavapärasest rohkem."