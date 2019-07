DELFI WIMBLEDONIS | Kanepi treener Vemić: Kaia näitas täna meistri sisu

"Oleme väga õnnelikud, et mäng meie kasuks läks. Positiivne oli see, et ta võitles kõvasti esimesest punktist viimaseni, ta tõesti tahtis seda võitu. Ta ei ole viimasel ajal Wimbledonis väga edukas olnud, nii et enesekindluse jaoks oli see väga oluline võit," sõnas Vemić.

"Mäng käis väga palju üles-alla, aga meistrid on need, kes suudavad võita ka siis, kui nad ei mängi oma parimat tennist. Seda suutiski Kaia täna teha."

29-aastase Vögele jaoks oli tegu kaheksanda Wimbledoni põhiturniiriga ning kaheksanda esimese ringi kaotusega, kuid Vemići sõnul ei maksa seda fakti üle tähtsustada. "Paberi peal ei näe ta väga hea välja, aga luban teile - murul on ta väga keeruline ja osav vastane. Ta kasutab ebamugavates olukordades slice'i - tavaliselt, kui Kaia tüdrukud tugevate löökidega külje peale mängib, annavad nad peaaegu et alla, Vögele oskas aga palli madalal hoida ning panna Kaiat veel ühte lööki tegema."

Mängu üheks võtmehetkeks nimetas Vemić seda, kui kolmanda seti alguses suutis Kanepi vastase pallingugeimi murdmise järel kohe ka enda servi hoida. "Kaia serv hakkas paremini töötama ja see hoidmine tuli talle suureks kasuks. Paraku tuli siis umbes 15-minutiline madalseis, aga 2:3 seisult sai ta hoo taas sisse. Kokkuvõttes oli raske mäng ning olen väga rahul, et ta suutis selle võita."