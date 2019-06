DELFI WIMBLEDONIS | Kanepi tabeliveerand jahmatas asjatundjaid: kas nii kõva seltskonda on varem kunagi kokku loositud?

Lisaks suurtele nimedele on samas veerandis veel mitmeid mängijaid, kes võivad hea turniiri korral väga kaugele jõuda - Kanepi nende seas. Esimeses ringis läheb eestlanna vastamisi Stefanie Vögelega ning kui Kanepil õnnestub šveitslanna alistada, võib teises ringis ees oodata näiteks maailma 13. reket Belinda Bencic. Kolmandas ringis oleks potentsiaalseks vastaseks 22. asetusega Donna Vekić.

"Surmaveerand" on ka tenniseajakirjanike seas omajagu melu tekitanud - paar päeva tagasi säutsus selle kohta Christopher Clarey ning juttu on sellest mitmel puhul tulnud ka kohalikus pressikeskuses. Eks ole näha, kes kadalipu edukalt läbib - üks poolfinalist on igatahes Wimbledonil juba omamoodi väike võitja.

One of the craziest, nastiest Grand Slam quarters in the Open Era

5 No. 1s. 7 major singles champs. 4 former Wimbledon singles champs: Serena. Sharapova. Kerber. Muguruza.#Wimbledon pic.twitter.com/PaMTEFUvkv