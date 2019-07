DELFI WIMBLEDONIS | Kaia Kanepi kiuslikust platsist: juba soojaks lööma minnes sain aru: okei, mis ma nüüd teen?

"Ta mängis minu jaoks hästi ebamugavalt. Mulle tundus, et sel väljakul põrkas pall tunduvalt madalamalt kui eelmisel väljakul, kus ma mängisin ja ma ei suutnud kuidagi punkti alustada, sest kõik pallid tulid lihtsalt nii madalalt," selgitas Kanepi kaotuse ühte peamist põhjust - järjekordset harjumatut väljakukatet.

"Kui läksin täna väljakule soojaks lööma, siis mõtlesin: okei, täna on jälle teistmoodi, peab kohanema - mida ma nüüd teen? Vastane mängis eelmise mängu samal väljakul ja teadis, mis tuleb, ma ei oodanud aga nii kiiret ja madalat põrget."

Haapsallanna tegi täna koguni kaheksa topeltviga ning oli üldiselt oma serviga suures hädas.

"Kuna mul oli kehv servipäev, siis ei saanud ma ka servist lihtsaid punkte ja vastane mängis minu meelest väga hästi. Erilisi variante täna ei olnud. Eelmises mängus ei olnud ka serv hea. Ilmselt rütm kõigub praegu."

Pärast esimeses ringis peetud pikka ja väsitavat kohtumist ei olnud taastumine lihtne. Sotsiaalmeediast sai näha, et Kanepi käis muuhulgas ka kogu kehaga krüoteraapias.

"Käiks tihedamini seal, aga see on linnas [Londoni südalinnas] ja ei tahaks sinna kogu aeg sõita. Taastusin tänaseks nii, et mingid kohad on ikka kanged ja valusad, aga mingit vigastust ei ole."

Mida toob lähitulevik? "Olen end üles andnud Bukaresti ja Jurmalasse liiva peale. Bukaresti turniir algab 15. juulil. Otsustan vast järgmisel nädalal, kuidas keha on ja kas peaks mängima või veel puhkama," avaldas Kanepi.