DELFI WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit võitis ootamatult raskeks kujunenud matši Shelby Rogersi vastu ja pääses teise ringi

Anett Kontaveit - Shelby Rogers

Raul Ojassaar, Wimbledon: Võit tuli! Raskemalt kui oleks ehk võinud või pidanud, aga peaasi, et tuli. Loodetavasti kaasneb sellega ka korralik doos enesekindlust. Võitlust ja tahtmist oli kolmandas setis näha ropult.

Gunnar Leheste: Läbi!

Gunnar Leheste: AD:40 Kolmas matšpall. Nüüd peab ära tulema...

Gunnar Leheste: 40:40 Rogers päästab mõlemad matšpallid.

Gunnar Leheste: 40:15 Tagakäe äralöök toob kaks matšpalli.

Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveit läheb geimi juhtima.

Gunnar Leheste: 15:15 Rogers viigistab.

Gunnar Leheste: 15:0 Võrku tunginud Kontaveit läheb geimi juhtima. Rogersi pall maandus võrgus.

Gunnar Leheste: 5-4 Rogers hoiab oma pallingut. Kontaveidil võimalus enda serviga pilet teise ringi broneerida.

Gunnar Leheste: 40:30 Rogersil geimpall.

Gunnar Leheste: Kontaveit viigistab Rogersi servigeimi 30:30.

Gunnar Leheste: 5-3 Kokkuvõttes kindel geimivõit Kontaveidile.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kolmandas setis oleme seni näinud mõlemalt poolt väga kena mängu, intensiivsus on selgelt kasvanud. Võrdset ja hea tasemega tennist on ilus vaadata.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveit kutsub Rogersi võrku ja lööb siis rabaku äralöögiks.

Gunnar Leheste: Kontaveit läheb ilusa tagakäe äralöögiga oma pallingugeimi 30:15 juhtima.

Gunnar Leheste: 4-3 Rogersile tuleb servigeim nulliga kätte.

Gunnar Leheste: 40:0 Võrgumängus peale jäänud Rogersil on kasutada kolm geimpalli.

Gunnar Leheste: 30:0 Rogers läheb kahe hea serviga juhtima.

Gunnar Leheste: 4-2 Kontaveit lõpetab oma servigeimi päeva seitsmenda ässaga, vastasel on neid neli.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveidi tagakäelöök läheb napilt pikaks.

Gunnar Leheste: 40:15 Päeva üks ilusamaid punkte toob Kontaveidile kaks geimpalli.

Raul Ojassaar, Wimbledon: See oli ülitähtis murre! Rogersile võib selle geimi eelviimasel punktil tehtud lihtviga väga valusaks kujuneda.

Gunnar Leheste: 3-2 Kontaveit murrab eeskäe äralöögiga Rogersi servi!

Gunnar Leheste: 40:AD Rogersi lihtviga kingib Kontaveidile kolmandagi murdevõimaluse.

Gunnar Leheste: 40:40 Rogers päästis kaks murdepalli.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Iga geimiga läheb publiku kaasaelamine üha intensiivsemaks. Raskelt teenitud punktid vallandavad Eesti fännides üha kõvemaid hõiskeid.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit pääseb Rogersi servil juhtima.

Gunnar Leheste: 2-2 Kontaveit lõpetab servigeimi serviässaga joone peale, ameeriklanna kaotas challenge'i.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveidi tagakäelöök läheb külje pealt välja.

Gunnar Leheste: 40:15 Rogersi eeskäelöök kukub napilt auti.

Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveit läheb oma pallingugeimi juhtima ja laseb valla väikse "kamooni!"

Gunnar Leheste: 1-2 Rogers pani Kontaveidi korralikult jooksma ja lõpetas geimi tagakäe äralöögiga.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveit pole nõus seda geimi veel ära andma.

Gunnar Leheste: 40:15 Rogersil kaks geimpalli, viimane punkt tuli Aneti tõrjeveast.

Gunnar Leheste: 30:0 Rogers lööb oma mängu neljanda serviässa. Kontaveidil on neid kogunenud viis.

Gunnar Leheste: 1-1 Kontaveit hoiab oma pallingut sama kindlalt.

Gunnar Leheste: 0-1 Rogers hoiab oma servi nulliga.

Gunnar Leheste: 40:0 Rogers alustab kolmandat setti võimsalt.

Gunnar Leheste: Esimese servi õnnestumisprotsent langes Kontaveidil esimese setiga võrreldes 86% pealt 55%-le. Vastasel tõusis 33% pealt 55%-le. Teises setis tegi Anett 14 lihtviga vastase 11 vastu, avasetis kogunes eestlannal vaid 2 lihtviga (Rogersil 8).

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kaks väga eriilmelist setti. Väike valguskiir tunneli lõpus on see, et seti lõpus näitas Kontaveit taas paremat võitlejahinge. Kõik algab nullist.

Gunnar Leheste: 3-6 Teine sett Rogersile. Kes oleks võinud seda pärast avasetti arvata?

Gunnar Leheste: Kontaveit jäi oma servil 15:30 taha, aga päästis raske seisu võrku tungimisega. 30:30.

Gunnar Leheste: 30:40 Rogers lööb võrku tunginud Kontaveidile palli selja taha äralöögiks. Settpall

Gunnar Leheste: 3-5 Võimas rabak toob Kontaveidile servimurde kätte!

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveidil murdepall.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Eestlanna kehakeel on äkitselt väga negatiivne. Maha istudes peitis ta oma pea mitmekümneks sekundiks rätiku sisse.

Gunnar Leheste: 2-5 Rogers teeb teises setis teise servimurde ja asub kohe setivõidule servima.

Gunnar Leheste: 40:40 Rogers püsib selles geimis veel mängus.

Gunnar Leheste: AD:40 Lühike punkt toob geimpalli Kontaveidile.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit viib mängu laiaks ja päästab murdepalli.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveidi lihtviga kingib Rogersile murdepalli.

Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit lööb päeva neljanda serviässa, ameeriklannal on neid kaks.

Gunnar Leheste: Kontaveit on oma servil 15:30 taha jäänud.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Väga valus geim. "Ei ole midagi, punni-punni!" kostab publiku seast.

Gunnar Leheste: 2-4 Järjekordne Kontaveidi tõrjeviga annab geimivõidu Rogersile.

Gunnar Leheste: AD:40 Kontaveit jääb Rogersi servi tõrjumisel hätta.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveidi eeskäe äralöök viigistab uuesti geimi.

Gunnar Leheste: AD:40 Rogers saab geimpalli, palli võrku löönud Kontaveit laiutab pisut käsi.

Gunnar Leheste: 40:40 Rogers päästab murdepalli.

Gunnar Leheste: 40:AD Kontaveit võitleb endale murdepalli välja.

Gunnar Leheste: Rogersil oli järjekordne geimpall, aga Kontaveit päästis ka selle.

Gunnar Leheste: 40:40 Rogersi pall maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 40:30 Rogersi geimpall. Ameeriklanna ründab valusalt.

Gunnar Leheste: Rogersi servil seis 30:30.

Gunnar Leheste: 2-3 Kontaveit võidab oma pallingugeimi kindlalt. Vastane sai vaid ühe punkti kätte.

Gunnar Leheste: 1-3 Kontaveidi viimane pall maandub võrgus. Rogers suurendab eduseisu.

Gunnar Leheste: AD:40 Rogersil eduseis, Kontaveit kaotas challenge'i.

Gunnar Leheste: 40:40 Rogers päästab murdepalli hea serviga.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveidil Rogersi pallingugeimis murdepall.

Gunnar Leheste: Vahepeal on selgunud ka Kontaveidi (loodetavasti) järgmine vastane, kelleks on ameeriklanna Caty McNally alistanud inglanna Heather Watson. 7:6, 6:2 olid võidunumbrid.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Rogers on selgelt mängus tagasi. Need löögid, mis avasetis labaselt võrku lendasid, vuhisevad tal nüüd napilt ja täpselt üle võrgu ning tundub, et see on ka Kontaveiti pisut ehmatanud.

Gunnar Leheste: 1-2 Rogers on asunud teist setti juhtima.

Gunnar Leheste: Kontaveit on esimest korda oma servil 0:40 taha jäänud. Rogersil kolm murdepalli.

Raul Ojassaar, Wimbledon: 1-1 Rogersi esimene geimivõit vallandab tribüünil ka tavapärasest pisut valjema aplausi. Mitu head serviässa.

Gunnar Leheste: Shelby Rogersi võidukoefitsient, kui keegi tahab riskile minna, on kihlveokontorites live-panustamise rubriigis 17.00, vahepeal oli isegi 20.00

Kaspar Ruus: Kontaveit saab teise seti avageimi kätte, 1:0

Kaspar Ruus: Kontaveit lööb tugevalt eestkäega Rogersi jaoks püüdmatu palli, 40:30

Kaspar Ruus: Avasett kestis vaid 23 minutit, Kontaveit võitis 26 punkti, Rogers 9.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Võimas, muud midagi. Päris suur osa publikust otsustab nii ühepoolse avaseti järel lahkuda. Asemele tulevad mõistagi uued inimesed, ent vabu istekohti on nüüd tunduvalt rohkem kui enne.

Kaspar Ruus: Rogers lööb auti ja Kontaveit saabki esimese seti kätte. 6:0

Kaspar Ruus: Kontaveidil kasutada settpall!

Kaspar Ruus: Kontaveit on kahe punkti kaugusel seti võidust, 30:15

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängitud on 14 minutit ja seis on 5:0. Rogers on praegu totaalselt liimist lahti, aga Kontaveidi esituse kohta pole praegu ühtegi halba sõna öelda. Väga kindel, rahulik ja täpne.

Kaspar Ruus: Eestlanna võidab teisel katsel murdepalli ja pääseb juba 4:0 ette!

Kaspar Ruus: Kontaveit lööb eestkäe pikaks, 40:40

Kaspar Ruus: Kontaveidil kasutada taas murdepall!

Kaspar Ruus: Rogersi servigeimis seis 30:30

Kaspar Ruus: Kontaveit hoiab oma servi kindlalt ja on juba 3:0 ees

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett mängib seni väga korralikult ja paneb vastase eksima. Tribüünilt on aeg-ajalt ka üksikuid eestikeelseid ergutushüüdeid kuulda.

Kaspar Ruus: Kontaveit mängis hea stopi, eestlanna juba oma geimis ees 40:0

Kaspar Ruus: Kontaveit saab esimese murde kätte! 2:0

Kaspar Ruus: Rogers lööb auti, Kontaveidil kasutada kolm murdepalli

Kaspar Ruus: Rogers lööb võrku, Kontaveit ees 30:0

Kaspar Ruus: Rogers lööb tagant pikaks, avageim Kontaveidile, 1:0

Kaspar Ruus: Kontaveit mängib võrgus agressiivselt ja võidab punkti, 40:30

Kaspar Ruus: Rogers eksib servi vastuvõtul, 15:15

Kaspar Ruus: Kohtumine on alanud!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Soojenduse lõpuni on veel minut - seejärel kiire lonks vett ja mäng võibki alata.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Loosiga sai esimesena servimise õiguse endale Kontaveit.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveit ja Rogers on nüüd platsil. Kuigi temperatuur ei ole Wimbledonis midagi liiga erilist, kütab päike vahepeal päris kõvasti. Päikesekreem on kohustuslik.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sharma jõud teise seti keskel aga rauges ning Kenin võtab 65 minutiga teenitud 6:4, 6:2 võidu. See tähendab, et peagi on platsile soojenduseks oodata ka Kontaveiti.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kenin võitis avaseti 6:4. Mäng oli aga päris võrdne, seega pole sugugi välistatud, et see võib kolmesetiliseks venida.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kenini ja Sharma kohtumine on alanud.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Esimesed kohtumised algavad juba vähem kui 20 minuti pärast ning minagi siirdun peagi 14. väljaku äärde, kus Sofia Kenin ja Astra Sharma mängima hakkavad - selle kohtumise järel ongi kord Kontaveidi käes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere päevast siit Londonist! Ilm Wimbledonis on täna väga ilus - päike paistab, aga käib vahel ka pilve taga; sooja on parajalt, mitte liiga palju. Värskelt lasti pealtvaatajad ka tennisepargi alale sisse ning kui enne sai siin rahulikult ringi jalutada, siis nüüd on väljakute vaheline ala juba rahvast täis. Alates sellest aastast on turvakaalutlustel kokku lubatud alale lasta 42 000 pealtvaatajat korraga - võite ette kujutada, mida kõike see tähendab.