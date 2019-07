DELFI WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit kaotuse järel: ei tunne, et oleksin midagi kohutavalt halvasti teinud

"Tundsin kogu aeg, et pean rohkem ja rohkem tegema, et punkte võita. Ta mängis nii kindlalt, et see sundis mind rohkem riskima. Oli keeruline. Täna on kindlasti suur pettumus. Läksin väljakule kindlasti sellise mõttega, et tahtsin võita ja tundsin, et mul oli võimalus võita, aga vastane mängis tõesti hea mängu. Esimene sett oli väga tasavägine ja loomulikult on kahju - oleks kuskil üks pall läinud teistpidi... Kunagi ei tea, mis oleks saanud, kui esimene sett oleks teistpidi läinud."

Wimbledoni järel plaanib Kontaveit võtta peaaegu kuuajase pausi, enne kui US Openi eel pikemalt Põhja-Ameerikasse siirdub. "Järgmine turniir on Torontos, siis tulevad Cincinnati, Bronx ja New York [US Open]," avaldas eestlanna.