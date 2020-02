"Põhjuseid on mitmeid, miks Kaia välja jäi koondisest. Aga peamine põhjus on eelnevate aastate kogemus. Viis aastat ei ole Kaia meid esindanud ja eelmisel kahel aastal, kus oli kindel, et ta enam mängima ei tule, oli meil kogu võistkonnal märksa lihtsam ette valmistada selleks turniiriks. Ja ma arvan, et me esinesime päris hästi," sõnas Tamla.

Kas Kanepi poleks meie naiskonda tugevamaks teinud? "Kaia Kanepi oleks meid mänguliselt tugevamaks teinud, kuid võistkonda vaimselt kiindlasti mitte. Ja tulevikule mõeldes poleks see tark käik olnud," leiab kapten. Tamla lisas, et Kanepi väljajätmine oli puhtalt tema kui kapteni otsus.

Vaata videointervjuud Märten Tamlaga.