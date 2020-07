DELFI VIDEO | Kenneth Raisma: pettumus on suur

“Palju õnne vastasele, ta mängis hästi,” kiitis Raisma vanemat kolleegi Ivanovi.

Mängu ajal hakkas 22-aastast tennisisti kimbutama valu reielihases. “See probleem ilmnes küllap eilsest pikast päevast. Eks see andis täna siit-sealt tunda, aga ma ei hakka selle taha pugema,” rääkis Raisma.

Kuigi noormees jõudis elus esimest korda Eesti meistrivõistluste finaali, ei jäänud ta tulemusega rahule. “Pettumus on suur. Positiivne on see, et olin finaalis. Eile sain hea võidu, aga see nädal on olnud mentaalselt raske. Ma ei näidanud oma parimat tennist, aga miinimumi mängisin välja,” analüüsis Raisma.

Kenneth Raisma tulevik sõltub hetkel koroonaviirusest. Kui noormees läheb praegu oma Rootsi akadeemiasse, peab ta jääma karantiini. Hetkel jääb ta siiski Eestisse ning kui rahvusvahelised võistlused hakkavad liginema, uurib ta võimalust reisimiseks.