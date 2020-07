DELFI VIDEO | Kaia Kanepi: sellist tunnet küll pole, et jätkaks veel 2-3 aastat

"Sain puhata palju, mis oli hea, aga tüütu ta ka ei olnud," sõnas Kanepi koroonaviiruse pandeemiast tingitud võistluspausi kohta. "Hästi palju teadmatust on olnud, aga sellega on tulnud hakkama saada."

Pressikonverentsil teatas 35-aastane Kanepi, et otsustab aasta lõpus, kas jätkab veel karjääri. Kas sellist tunnet pole, et mängida veel 2-3 aastat veel? "Nii pikalt kindlasti mitte. Mõtlen selle aasta lõpus, et kuidas turniirid lähevad ning kuidas ennast tunnen. Selle järgi otsustan," sõnas ta.

Vaata videost, mida Kanepi rääkis hetkevormi ning tänavuse hooaja plaanide kohta!