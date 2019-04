DELFI VIDEO | Ilusa võidu saanud Anett Kontaveit: jään tänase mänguga väga rahule

"See oli võrdne mäng ja olen õnnelik, et pääsesin teise ringi. Servisin täna väga hästi ja usun, et see tõi mulle ka edu," sõnas kuus ässa löönud Kontaveit matši järel peaväljakul antud intervjuus.

"Mängu alguses olin esimestes geimides pisut rabe, kuid suutsin siis mängu hästi sisse elada. Mulle meeldib siin mängida ja olen oma tänase esituse üle väga õnnelik," lisas eestlanna. "Olen väikestes asjades edasi arenenud ning suudan võrreldes varasemate aastatega pikemates pallivahetustes kauem mängus püsida. Olen oma arenguga tõesti väga rahul."

Ühtlasi tunnistas Kontaveit, et ta eelistab aeglasematel väljakutel mängimist, sest siis on rohkem aega, et pallivahetusi üles ehitada ja see muudab matšid põnevamaks.