DELFI VIDEO | Hõbedale jäänud Valeria Gorlatš: Katriin oli võitu väärt, vigastus ei saa olla kaotuse põhjus

"Kui tulin juba väljakule, siis mängima! Kas olen vigastatud või haige... See pole põhjus. Loomulikult andis jalg tunda ja see oli üks põhjustest, miks ma ei mänginud just kõige paremat mängu, aga suurim põhjus oli see, et Katriin mängis väga hästi," kiitis 21-aastane Gorlatš oma neli aastat nooremat konkurenti.

"Suur aplaus talle! Ta on viimaste aastatega tõsiselt arenenud. Mul oli kihvt tema vastu finaalis mängida ja suur au tema vastu võistelda. Ta oli seda võitu väärt."

"Mul oli plaan ta rohkem likkuma panna. Konkreetset mänguplaani polnud, sest ma ei ole tema vastu varem mänginud. Oleme ainult koos kõvakattel trenni teinud. Ma ei teadnud, kuidas ta minu vastu liival mängib. Läksin väljakule mõtetega, et teen seda, mida tavaliseltki. Minu trumbiks on agressiivne mängustiil. Kohe kui kaitsesse läksin, sai ta eelise ja sealt ta vajutas," lisas Gorlatš.

Jalavigastus hakkas Gorlatšit kimbutama veerandfinaalis, mille ta võitis teisipäeval kõrgeima paigutusega Jelena Malõgina vastu 1:6, 6:4, 6:4. Eilses poolfinaalis alistas ta Maileen Nuudi 7:6 (3), 6:3.

"Ausalt öeldes ei tea, mis see on - kas see tuleb alaseljast või reielihasest. Lähen arsti juurde, uurin välja ja pean sellega tegelema," rääkis Gorlatš. "Eile mõtlesin, et ma suure tõenäosusega ei saa seda finaali üldse mängida. Poolfinaali ajal oli väga kev olla. Täna seda mõtet kindlasti ei olnud. Täna teadsin, et on finaalipäev, ma astun väljakule ja võitlen lõpuni, mida ma enda arvates ka tegin."

