DELFI VIDEO | Elena Malõgina: tunne on imeline, tahtsin seda turniiri väga võita!

Värske Eesti meister Elena Malõgina tunnistas, et ta on võidu üle väga õnnelik. "Mu enesetunne on imeline. Ma tahtsin seda turniiri väga võita."

Varem vigastustega kimpus olnud 20-aastane tennisist on tänaseks oma probleemid minetanud. "Ma tunnen end hästi. Natukene olen väsinud, sest mängisin siin turniiril nii üksik- kui ka paarismänge."

"Mäng oli raske, sest ma ei suutnud end alguses käima saada," tunnistas Malõgina.

