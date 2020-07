DELFI VIDEO | Anett Kontaveit USA-turneest: ausalt öeldes on natukene hirm ka

"Eks paistab, kui mäng pihta hakkab ja võistlusnärv sisse tuleb. Trennis tunnen end hästi ja roostes tunnet pole," kommenteeris Kontaveit hetkevormi.

Juuli lõpus Merko Cup Eesti-Läti maavõistlusel osalev Kontaveit siirdub seejärel Itaaliasse, kus ta osaleb 3. augustil algaval Palermo turniiril. Pärast Itaaliat jätkab eestlanna hooaega Prahas. Seejärel siirdub Kontaveit USA-sse, kus on plaanis osaleda kõrgetasemelisel Cincinnati turniiril ning seejärel juba US Openil.

"Päris ausalt öeldes natukene hirm on, aga tean, et kui see tõesti toimub, siis turniiri korraldajad teevad kindlaks, et meil on seal turvaline ning nad hoolitsevad meie eest väga hästi," kommenteeris Kontaveit USA-sse minekut. "Arvan, et ei ole vaja väga muretseda, kuid eks taga kuklas on väike hirm olemas."

Vaata videost, mida Kontaveit veel hetkevormi ning Eesti-Läti maavõistluse kohta rääkis!