DELFI PARIISIS | Treeningult ainult head uudised! Kanepi tunneb end kolmanda ringi mängu järel isegi paremini kui paar päeva tagasi

"Indrek on teinud imelist tööd. Kaia tundis end pärast kolmanda ringi mängu paremini kui peale teise ringi kohtumist. Ma tean, et see pole loogiline, aga kogu au läheb siinkohal Indrekule (Kanepi füsioterapeut Indrek Tustit - toim). See on kindlasti ka mentaalse poolega seotud - kui sa võidad, on sul emotsioon parem. Peab ütlema, et emotsioonid meie tiimis on praegu suurepärased! Oleme õnnelikud, et saame homme järjekordse mängu pidada," rääkis Bjelica.

Kanepi ja Bjelica tegid 50 minuti jooksul - treening toimus 8. väljakul, kus täna mänge ei peeta, selle naaberväljakul alistas Kanepi kolmapäeval hiinlanna Shuai Zhangi - läbi kõik peamised mänguelemendid: serv, eeskäsi, tagakäsi, võrgumäng jne. Ilm Pariisis on täna päikese käes kindlasti üle 30 kraadi, tuulevaikus muudab olemise veelgi raskemaks. Homseks lubatakse 32-kraadist kuumust.

"Natuke soojem on kui eile," ei teinud serblane Bjelica kuumusest suurt numbrit. "Tulimegi täna üldse välja peamiselt ilmaga kohanema."

Olete vastase kohta eeltöö ära teinud? Milline mängija Petra Martic on?

Tal on hea löökpalling (kicker-serve) ning ta asetab servid väljakul kaugele. Võtmekoht saab olema kõik need löökpallingud tagasi tõrjuda ning siis pallivahetustes initsiatiiv üle võtta. Peame tema servigeime kontrollima hakkama. Kui Kaia võtab geimi esimesest kahest pallist parima välja, mille Martic servib, siis kõik muu loksub iseenesest paika.

Kaia Kanepi jagas peale treeningut fännidele autogramme. Foto: Kaia Kanepi Instagrami story

Räägitakse, et ta armastab palju lööke lõigata ja vinti keerata. Kas seda on ka videotest näha olnud? On see väga ebamugav?