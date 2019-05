DELFI PARIISIS | Tennisetreener enne Kontaveidi matši: konkurents on niivõrd ränk, et tema viimased tulemused ärevaks küll ei tee

"Tunnistan ausalt, et ma ei tunne tema vastast, aga kui puhtalt Aneti seisukohast rääkida, siis eeldatavasti sõltub päris palju temast endast. Nii palju kui ma olen intervjuusid ja kommentaare lugenud, siis ta seis peaks olema nii füüsiliselt kui ka vaimselt okei," rääkis Reimal.

Reimal osutas kahele viimasele turniirile Madridis ja Roomas, kus Kontaveit langes üksikmängus vastavalt esimeses ja teises ringis, kuid rõhutas, et järjepidevalt nädalast nädalasse viimastesse ringidesse pääsemine ongi tänapäeva konkurentsi juures omane vaid väga vähestele tippudele.

"Tihti inimesed imestavad, et ta kaotab siin esimeses ja seal teises ringis. See konkurents tipptasemel on lausa ränk. Juba siinsete kvalifikatsioonimängude tase oli ülikõrge ning läheb aasta-aastalt järjest tugevamaks. Sellise konkurentsi juures pidevalt saavutada häid tulemusi - selleks on suutelised väga üksikud mängijad. Mingisuguseks ärevuseks tema puhul küll praegu põhjust ei ole."

Kuula Pariisis salvestatud "Matšpalli" podcasti siit: