DELFI PARIISIS | Shuai Zhang: mul on Kaialt palju õppida, soovin, et ta jõuaks kaugele!

2012. aastal Pariisis Kanepiga paarismängu avaringis toonase maailma esipaari Lizel Huberi - Lisa Raymondi (USA) alistanud ning kolmandassegi ringi jõudnud Zhang ütles, et saab eestlannaga väga hästi läbi ning imetleb teda mängijana.

"Ta on väga hea mängija. Saame omavahel väga hästi läbi. Paar aastat tagasi tegime ka koos trenni. Ta mängib liival väga hästi, palju paremini kui mina," ütles ta pressikonverentsil.

"Üritasin oma parimat. See oli mu parim mäng liivaväljakul viimase paari aasta jooksul. Mul olid kolmandas setis mõned võimalused, aga ta servis seal väga hästi. Ma usun, et ta võib siin veel võite võtta. Soovin talle palju edu!"

Teist setti, mille ta "kuivalt" 0:6 kaotas, kuid kus tal oli kasutada neli murdepalli ja mitmeid geimpalle, kommenteeris Zhang järgmiselt: "Olin pärast esimest setti väga väsinud. Pidin palju jooksma. Liivaväljak on kõvaväljakust, kus ma olen harjunud treenima, hoopis erinev. Ning me mängisime avasetis ka pikki pallivahetusi. Mul oli õnne, et ma selle võitsin - viimase punkti sain ju võrgulindi abiga. Seis oli küll 0:6, aga see ei peegelda tegelikku mängupilti. Mul olid omad võimalused, murdepallid ja geimpallid."

Lõpetuseks sõnas Zhang, et tänane mäng on talle tulevikuks heaks õppematerjaliks: "Ma loodan, et võtan sellest mängust õppust. Samuti on mul Kaiast palju õppida. Ma saaksin liival palju paremini mängida."

Zhang tuli pressikonverentsile alles õhtupoolikul, sest pidas täna veel segapaarismängu austraallase John Peersiga, võites avaringis prantslasi Gregoire Barreret ja Margot Yerolymost. Australlanna Samantha Stosuriga, kellega ta tänavu Austraian Openi võitis, alustab ta naispaarismänguturniiri homme. Mõlemas paarismänguliigis on Zhangil viies asetus.