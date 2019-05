DELFI PARIISIS | Pettunud Kontaveit: mu tennis on kõrgel tasemel, aga pea peab veel järgi jõudma

Ettevaatus. Trennides natuke tundsin põlve, aga täna ei teinud haiget. Trennis tegi põlv servist maandumisel valu, jooksmisel mitte.

Oskad sa selles mängus mingit murdepunkti nimetada, kust alates momentum lõplikult vastase kätte läks?

Ma arvan, et see geim, kus ma olin otsustavas setis 2:1 ja 40:0 ees. Selle geimi ja järgmised ta võitis. Ta lõi kahes geimis väga palju palle joone peale. Ta mängis hästi. Ma ei tundnud, et ma oleks ise midagi kohutavalt ära rikkunud, aga võib-olla sellest tekkis see momentumi muutus, et tema sai energiat juurde ja mina tundsin end kuidagi tühjana.

Palju sa videote abiga eeltööd tehes aimu said, milline mängija ta on?

Nagu ma juba varem ütlesin, et ega ta esimest palli kohe ära lööma ei läinud. Võitleb hästi ja jookseb, saab palju palle kätte. Mängib korralikult. Tal on korralik hooaeg ka olnud.

Tunned sa võrreldes varasemate aegadega suuremat favoridiikoormat?

Võib-olla ma ise ootan endalt rohkem. Ei oska niimoodi öelda. Alateadvuses toimub palju asju, millest ise sel hetkel aru ei saa ja mis võib-olla alles hiljem kohale jõuab. Arvan, et mu tennis on sellel tasemel, aga pea peab lihtsalt järgi jõudma.

Kui slämmidel oleks võimalik treenerit väljakule kutsuda, siis mis hetkel sa oleksid seda teinud?

Ma arvan, et teises või kolmandas setis millalgi kindlasti.

Mis nõu sa oleksid küsinud?

Ma ise ei küsi väga nõu. Ma arvan, et ta oleks rohkem positiivsust minusse süstinud. Ei usu, et ta mul taktikaliselt oleks lasknud midagi teisiti teha.

Kui raske see kaotus sinu jaoks on?

Ma ei oska vastata. Ikka raske. Ei oska seda mingisse pingeritta panna.

Jõudsid ka treeneriga rääkida. Mis Nigel Sears sellest mängust arvas?

Et ma ei servinud piisavalt hästi ja ei kehtestanud ennast piisavalt, kui mul olid murded ees ja mingid võimalused... Ta arvas, et ma oleks saanud paremini neid asju ära kasutada.

Kuidas sa oma serviga sel liivahooajal rahul oled?

Stuttgartis oli väga hea, aga see oli sisehallis. Ma ei oska öelda... Kehvad turniirid on olnud. Niimoodi võib mõelda, et ma ei ole millegagi rahul, mis ma teinud olen. Üldiselt mu serv on parem kui eelmisel hooajal, aga täna see kindlasti nii ei paista.

Loe veel

Kontaveidi jaoks pole French Open veel lõppenud, sest homme tuleb ta koos Darja Kasatkinaga väljakule ka paarismängus. Nende avaringi vastasteks on rumeenlanna Andreea Mitu ja kasahhitar Julia Putintseva.