DELFI PARIISIS | Neljandas ringis langenud Kaia Kanepil ei jäänud midagi kripeldama: ma ei andnud midagi ise ära

Tänase mängu murdepunktiks pidas ta teise seti 2:0 eduseisus kehvalt mängitud servigeimi, kus ta sai kätte vaid ühe punkti. 28-aastane Martic võitis teises setis ka kõik järgmised geimid. Kanepil oli vaid üks murdepall kohe seti avageimis, mille ta ka ära kasutas. Martic realiseeris teises setis neljast murdepallist kolm. Kokku tegi horvaatlanna seitse servimurret, Kanepi kuus.

"Teise seti alguses mängisin 2:0 eduseisus ühe kehva geimi. Tundsin, et tuul hakkas keerutama. Tegin tagakäega kaks lihtviga. Pärast seda ei olnud tagakäelt enam nii hea tunne lüüa. See tegi mu ebakindlamaks. Otsustavas setis, kuigi ka seal läks 2:0 edu käest, olin ikkagi rohkem mängus sees," kommenteeris Kanepi mängujärgsel pressikonverentsl.

Tuul ja palav ilm muutsid mõlema mängija olemise peaväljaku staadionikatlas raskeks. Kanepi sõnul oli tuule tõttu ühel väljakupoolel keerulisem mängida kui teisel. "Ühel poolel oli raske, sest tuul oli vastu, lisaks oli palav. Teisel pool oli lihtsam," sõnas ta ning jätkas:

"See lihtsalt oli füüsiliselt üks raske mäng. Aga ma ei usu, et mul midagi kripeldama jääb. Võitsin kaks eelmist mängu otsustavas setis, seekord ei võitnud - see on tennis. Olen terve turniiri üldiselt hästi mänginud. Mul on hea meel, et ma ei andnud üheski mängus midagi ise ära ega mõelnud, et ei taha enam mängida. Peale mängu olin pettunud, aga praegu on juba parem."

Kanepil jagus kiidusõnu ka Martici kohta, kes kahe päeva pärast kohtub veerandfinaalis lätlanna Anastassija Sevastova alistanud 19-aastase tšehhitari Marketa Vondrousovaga.

"Ta (Martic) mängib väga hästi, eriti liival. Tal on tugev kick-serv, mis põrkab kaugele ja mida on raske tõrjuda ning ta mängib hästi pikki punkte. Keeruline vastane."