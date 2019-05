DELFI PARIISIS | Kontaveit French Openi avalöögi eel: tunnen, et mu mänguga midagi viltu ei ole

Kas nüüd on värskus tagasi? "Ma arvan küll," vastas Kontaveit.



Anett Kontaveit on Pariisis trenni teinud alates neljapäeva hommikust. Foto: Zuma Press/Scanpix



Avaringi vastast Kontaveit veel liiga palju analüüsinud ei ole, kuid ütles, et küllap ta treeneriga veel tšehhitari mängu analüüsida jõuab. "Olen telekast näinud. Mäletan, kuidas ta Austraalias kõvaväljaku peal Pliškova vastu mängis. Nigel [Sears] teab rohkem ja eks ma jõuan ka veel internetist midagi vaadata. Aga üks asi on see, mida sa ekraanilt näed ja teine asi, kuidas see päriselt välja näeb, kui ta vastu mängima pead. Raske on ennustada. Keskendun rohkem sellele, mida mina teen ja üritan seda teha võimalikult hästi."

Kontaveiti ei morjenda, et tema mäng alles suure slämmi turniiri kolmandale päevale paigutati. "Mul ei ole selle vastu midagi. Pigem on hea meel, et pühapäeval mängima ei pidanud. Eelmisel aastal, kui nii läks, siis oli teise ringi mänguga kaks mängu vahet. Siis oli selline tunne, nagu turniir ei käikski," lausus ta.

Esmaspäeval alustab eestlannadest French Openit Kaia Kanepi, kes kohtub kell 12 18. paigutust omava sakslanna Julia Görgesiga. Kontaveit valmistub samal ajal oma etteasteks. "Tõenäoliselt teen sel ajal enda asju - trenni ja soojendust. Ma ei käi väga tihti teiste mängijate mänge vaatamas," lausus ta.

French Openil osaleb Kontaveit ka paarismängus. Tema partneriks on venelanna Darja Kasatkina (WTA 21.). "Saame hästi läbi. Leppisime juba mitu kuud tagasi kokku, et mängime suvel koos Madridis, Roland Garros'l, Birminghamis ja Wimbledonis," lisas Kontaveit.

Paarismänguturniir algab kolmapäeval. Eesti-Venemaa duo avaringi vastasteks on rumeenlanna Andreea Mitu ja kasahhitar Julia Putintseva. Mõlemad paarid on asetamata.