DELFI PARIISIS | Kolmandasse ringi jõudnud Kaia Kanepi: proovisin lihtsalt mitte alla anda

Dušan [Vemic] (lapse sünni tõttu turniiri eemalt jälgiv serblasest treener - toim) kirjutas mulle, et ma alustaksin läbi tema eeskäe ja liigutaksin teda. Ma tundsin, et jäin mingil hetkel liiga passiivseks. Mängisin palju liivatennist, aga minu tennis on ikkagi agressiivne. Proovisin teises setis ise agressiivsem olla.

Otsustavatel hetkedel mängisid sina kindlamalt. Päästsid palju murdepalle ja kasutasid ise paljud enda omad ära.

Nojah. Ma ei oska seda niimoodi kommenteerida, sest ma ei mõtle selle peale, et nüüd on murdepall, ma pean mängima kuidagi teistmoodi kui teise punkte. Võtad ühe punkti korraga ja mängid nii, nagu sa peaks mängima.

Kas esimesest setist on natuke kahju ka?

Muidugi on kahju. Oleksin võinud ju ise esimese võita (naerab). Aga mis me siin nendest oleksitest räägime... See ei viinud mind endast välja.

Kas teadmine, et sa ei tea, mitu French Openit sind veel ees võib oodata, annab sulle väljakul "kõik või mitte midagi" tunde ja suurema soovi lõpuni välja minna?

Ei. Selle peale ma ei ole mõelnud, et see nüüd on viimane ja "kõik või mitte midagi". Kui on, siis on, kui ei ole, siis ei ole.

Mis sulle rasketel seisudel tuge ja enesekindlust annab?

See, et ma mõtlen, et ma mängin konkreetselt järgmist punkti.

Sa olid Zhangiga varem paarismängu koos mänginud. Kui head teie suhted on?

Mul ei ole tuuril sõbrannasid. Saan osade mängijatega lihtsalt sõbralikult läbi ja tema on üks nendest. Me ei räägi midagi. Ta on mulle sümpaatne ja mina temale. Ongi kogu suhtlus.

Kas tema mäng on aastatega muutunud?

Jah, ta on agressiivsem ja mängib paremini. Mäletan, kui ta ühel aastal jõudis Australian Openil veerandfinaali esimest korda. Enne seda turniiri kutsus ta kogu pere vaatama, sest mõtles, et ta lõpetab ära. Ei olnud mingeid tulemusi. Jõudis veerandfinaali. Aasta jooksul jõudis ta TOP 30 hulka. Ja siiamaani mängib edasi...

Üllatas ta sind millegagi?

Alguses oli mul tema mänguga raske harjuda, sest [Julia] Görges (avaringi vastane - toim) lõi nii kõvasti. Tema aga mitte. Tundsin, et ajastus polnud päris see. Lõin hästi palju lihtsalt üle, sest pall ei tulnud minuni.

Järgmise vastase Veronika Kudermetovaga oled sa sel aastal juba kohtunud ja teda võitnud.

Mäletan, et hästi raske mäng oli. Mängib agressiivselt ja servib hästi.

Ta võitis avaringis 13. asetusega Caroline Wozniackit. Lihtsat ei tule ilmselt midagi...

Ega tänanegi mäng lihtsalt ei tulnud (naerab). Miks peaks järgmine mäng lihtsalt tulema?

Oled Dušanilt ka juba sõnumi saanud?

Jah. Ta vaatas mu mängu. Saatis mulle video matšpallist. Ütles, et on uhke minu üle ja et talle tundus, et ma uskusin lõpuni.