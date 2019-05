DELFI PARIISIS | Kanepile kaotanud Kudermetova: mängisin haigena, jõudu polnud üldse

"Ma ei mänginud hästi, sest mul pole jõudu. Olen natuke haige. Jäin haigeks kaks päeva tagasi ja mängisin ka teise ringi matši haigena. Täna oli seisund kõige hullem. Jõudu polnud üldse," tunnistas Kudermetova tund peale mängu ajakirjanikele.

Kui siinkirjutaja osutas, et hommikusel treeningul paistis ta küll päris värske, ütles venelanna kibedalt muiates: "See võis ainult pealtnäha nii tunduda."

"Esimene sett polnud paha, aga teises olin juba väsinud. Eksisin mõnedel tähtsatel pallidel. Mäng muutus väga kiiresti. Kaia mängis teise ja kolmanda seti väga hästi."

Küsimusele, kas ta siiski peale esimest setti uskus, et see mäng on võidetav, vastas venelanna: "Üritasin mängida igat punkti korraga ja teha seda nii nagu esimeses setis, aga ma nägin, et mul pole jõudu. Ma ei saanud agressiivselt mängida ega võrku joosta. Üritasin agressiivsem olla, aga mul jäi üle ainult tagajoonel seista ja Kaia eksimustele loota, mis ei ole iseenesest hea mõte, kui sa tahad ise võita."

Kas see võib olla sama viirus, mis neljanda asetusega Kiki Bertensi maha murdis? "Ma ei tea. Paljud on siin tõbised. Võib-olla. Ma tõesti ei tea," oli 22-aastane tennisist löödud.